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В Бельгии задержали водителя, задолжавшего рекордную сумму штрафов
В Бельгии задержали водителя, задолжавшего рекордную сумму штрафов - РИА Новости, 25.04.2024
В Бельгии задержали водителя, задолжавшего рекордную сумму штрафов
Дорожная полиция бельгийской провинции Лимбург в ходе контроля автотранспорта задержала водителя, за которым числилась неуплата штрафов за нарушение правил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:40
2024-04-25T10:40
2024-04-25T10:40
авто
лимбург
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БРЮССЕЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Дорожная полиция бельгийской провинции Лимбург в ходе контроля автотранспорта задержала водителя, за которым числилась неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 6,23 миллиона евро, сообщило агентство Belga. Ввиду того, что финансовые возможности злостного нарушителя не позволяют ему погасить рекордную сумму штрафов, у него было конфисковано транспортное средство. О том, как получилось, что автомобилисту удавалось уклоняться от уплаты задолженности, не сообщается.
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лимбург
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авто, лимбург
В Бельгии задержали водителя, задолжавшего рекордную сумму штрафов
В Бельгии задержали водителя за неуплату штрафов на 6,23 миллиона евро