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"Просчитались": в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
"Просчитались": в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине - РИА Новости, 25.04.2024
"Просчитались": в Германии ужаснулись новому заявлению Шольца о Путине
Пользователи социальной сети Х из Германии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его заявления о том, что "Владимир Путин просчитался", поскольку Запад РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:02
2024-04-25T11:02
2024-04-25T11:27
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олаф шольц
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца после его заявления о том, что "Владимир Путин просчитался", поскольку Запад не оставил Украину без нового пакета финансовой помощи."Это мы снова просчитались", — отметил Bernd Liske."Преступник", — возмутился Sandro."Это не меняет того факта, что Украина уже проиграла в конфликте. Все, что меняют эти поставки оружия, это то, что будет еще больше смертей и еще больше разрушений, результат будет тот же. Вы жертвуете Украиной ради интересов США, сотни тысяч людей бессмысленно погибают. Очень жаль, что такие разжигатели конфликтов, как вы, представляют нашу страну", — подчеркнул Bernhard Zimniok."Вам должно быть стыдно", — обратился к Шольцу MegaFox."В конце будет видно, кто просчитался — Запад!" — подытожил Esquinzo.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
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в мире, украина, германия, сша, олаф шольц, джо байден, джейк салливан, владимир путин
В мире, Украина, Германия, США, Олаф Шольц, Джо Байден, Джейк Салливан, Владимир Путин