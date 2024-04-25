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Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" - РИА Новости, 25.04.2024
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16:03 25.04.2024 (обновлено: 16:17 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/shenchzhou-18-1942292639.html
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18"
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" - РИА Новости, 25.04.2024
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18"
Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:03
2024-04-25T16:17
космос - риа наука
китай
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ганьсу
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" состоялся, как и было запланировано, в 20.59 по местному времени (15.59 мск).Миссию возглавил Е Гуанфу, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-13". Также на орбиту отправились космонавты Ли Цун и Ли Гуансу, для которых полет стал первым в карьере.Планируется, что космонавты осуществят 2-3 выхода в открытый космос. На станции они пробудут около шести месяцев и вернутся на Землю в конце октября.Сейчас на станции находится экипаж корабля "Шэньчжоу-17", прибывший на "Тяньгун" 26 октября. Командир экипажа - Тан Хунбо, для которого это уже вторая миссия на китайской орбитальной станции. Также в состав экипажа вошли подполковник ВВС КНР Тан Шэнцзе (33 года) и подполковник ВВС КНР Цзян Синьлинь (35 лет), этот полет стал первым в их карьере. Экипаж "Шэньчжоу-17" вернется на Землю 30 апреля.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html
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космос - риа наука, китай, в мире, земля, ганьсу
Космос - РИА Наука, Китай, В мире, Земля, Ганьсу
Китай запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18"

Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" вышел на орбиту"

© РИА Новости / Константин ЩепинАнгар с космическим кораблем и ракетой-носителем на космодроме "Цзюцюань" в Китае, архивное фото
Ангар с космическим кораблем и ракетой-носителем на космодроме Цзюцюань в Китае, архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Константин Щепин
Ангар с космическим кораблем и ракетой-носителем на космодроме "Цзюцюань" в Китае, архивное фото. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" стартовал в четверг с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе КНР, он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" состоялся, как и было запланировано, в 20.59 по местному времени (15.59 мск).
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Миссию возглавил Е Гуанфу, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-13". Также на орбиту отправились космонавты Ли Цун и Ли Гуансу, для которых полет стал первым в карьере.
Планируется, что космонавты осуществят 2-3 выхода в открытый космос. На станции они пробудут около шести месяцев и вернутся на Землю в конце октября.
Сейчас на станции находится экипаж корабля "Шэньчжоу-17", прибывший на "Тяньгун" 26 октября. Командир экипажа - Тан Хунбо, для которого это уже вторая миссия на китайской орбитальной станции. Также в состав экипажа вошли подполковник ВВС КНР Тан Шэнцзе (33 года) и подполковник ВВС КНР Цзян Синьлинь (35 лет), этот полет стал первым в их карьере. Экипаж "Шэньчжоу-17" вернется на Землю 30 апреля.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года.
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