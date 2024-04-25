https://ria.ru/20240425/shadaev-1942238168.html
Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE
Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE - РИА Новости, 25.04.2024
Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE
К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:16
2024-04-25T12:16
2024-04-25T12:16
общество
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком будущего 2024". "Покрытие федеральных трасс на 99,9% стоит как показатель к 2031 году, при этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством", - сказал Шадаев.
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общество, россия, максут шадаев
Общество, Россия, Максут Шадаев
Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE
Шадаев: к 2026 году 80 процентов федеральных трасс должны быть обеспечены LTE