https://ria.ru/20240425/shadaev-1942238168.html

Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE

Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE - РИА Новости, 25.04.2024

Шадаев призвал обеспечить федеральные трассы связью LTE

К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:16

2024-04-25T12:16

2024-04-25T12:16

общество

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. К 2026 году 80% протяженности федеральных трасс в России должны быть обеспечены связью формата LTE, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции "Телеком будущего 2024". "Покрытие федеральных трасс на 99,9% стоит как показатель к 2031 году, при этом к 2026 году 80% протяженности федеральных трасс долго быть обеспечено LTE на хорошей скорости с хорошим качеством", - сказал Шадаев.

https://ria.ru/20231218/lizing-1916073148.html

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общество, россия, максут шадаев