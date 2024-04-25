https://ria.ru/20240425/semya-1942311687.html
Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей
Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей - РИА Новости, 25.04.2024
Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что нельзя допускать никакого беспредела в вопросе... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:55
2024-04-25T16:55
2024-04-25T17:09
владимир путин
общество
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что нельзя допускать никакого беспредела в вопросе изъятия детей из семьи."Это вопрос очень тонкий, чувствительный. Но нельзя ни в коем случае допускать какого-то беспредела с точки зрения изъятия детей из семьи. Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное - это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку. Но, конечно, мы должны смотреть на суть", - сказал президент.Путин также отметил, что бывают случаи, когда лучше детей забрать. "Зачем с какими-то алкоголиками жить и страдать ежедневно. Это тонкая вещь. Здесь нужно проводить соответствующую политику", - добавил он.
https://ria.ru/20240131/yustitsiya-1924617686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Общество, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин потребовал не допускать беспредела в вопросе изъятия детей из семей
Путин: перед изъятием детей всегда нужно смотреть на суть происходящего в семье
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что нельзя допускать никакого беспредела в вопросе изъятия детей из семьи.
"Это вопрос очень тонкий, чувствительный. Но нельзя ни в коем случае допускать какого-то беспредела с точки зрения изъятия детей из семьи. Если там к завтраку не дают свежевыжатый апельсиновый сок, это не повод, чтобы ребят из семьи забирали. Главное - это не апельсиновый сок, а любовь к ребенку. Но, конечно, мы должны смотреть на суть", - сказал президент.
Путин также отметил, что бывают случаи, когда лучше детей забрать. "Зачем с какими-то алкоголиками жить и страдать ежедневно. Это тонкая вещь. Здесь нужно проводить соответствующую политику", - добавил он.