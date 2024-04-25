https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html

При обстреле Херсонской области погибли два человека

При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024

При обстреле Херсонской области погибли два человека

Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Днепряны Новокаховского округа Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:11

2024-04-25T13:11

2024-04-25T13:11

херсонская область

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Днепряны Новокаховского округа Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстрел жилых домов села Днепряны Новокаховского округа со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек", - написал Сальдо. Поврежден газопровод низкого давления, без газа остались 60 абонентов "Херсоноблгаза", добавил он.

https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html

херсонская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

херсонская область , владимир сальдо, происшествия