https://ria.ru/20240425/saldo-1942252239.html
При обстреле Херсонской области погибли два человека
При обстреле Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 25.04.2024
При обстреле Херсонской области погибли два человека
Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Днепряны Новокаховского округа Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:11
2024-04-25T13:11
2024-04-25T13:11
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела украинскими войсками села Днепряны Новокаховского округа Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Обстрел жилых домов села Днепряны Новокаховского округа со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек", - написал Сальдо. Поврежден газопровод низкого давления, без газа остались 60 абонентов "Херсоноблгаза", добавил он.
https://ria.ru/20240326/kakhovka-1935952215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле Херсонской области погибли два человека
Сальдо: при обстреле ВСУ села Днепряны в Херсонской области погибли два человека