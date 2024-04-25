https://ria.ru/20240425/rekonstruktsiya-1942267070.html

В "Мосинжпроекте" рассказали о реконструкции трамвайных путей в Саратове

В "Мосинжпроекте" рассказали о реконструкции трамвайных путей в Саратове - РИА Новости, 25.04.2024

В "Мосинжпроекте" рассказали о реконструкции трамвайных путей в Саратове

Специалисты холдинга "Мосинжпроект" в рамках реконструкции трамвайного маршрута в Заводском районе Саратова проложили 1,6 километра рельсошпальной решетки в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:15

2024-04-25T14:15

2024-04-25T14:15

мосинжпроект

саратов

трамвай

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты холдинга "Мосинжпроект" в рамках реконструкции трамвайного маршрута в Заводском районе Саратова проложили 1,6 километра рельсошпальной решетки в двухпутном исчислении, рассказал гендиректор холдинга Юрий Кравцов. "На восьмом трамвайном маршруте, связывающем поселок Комсомольский и стадион "Волга", в активной стадии находится ключевой этап работ – устройство рельсошпальной решетки. В ближайшие недели к уложенным 1,6 километра добавится еще более 500 метров, что составит уже треть от всей протяженности маршрута", – цитирует Кравцова пресс-служба холдинга. Он отметил, что в мае начнется следующий этап – монтаж контактной сети. В настоящее время ведется реконструкция двух тяговых подстанций, которые будут обеспечивать трамвайную линию электроэнергией. Кроме того, скоро начнется укладка рельсошпальной решетки на маршруте № 6 в Ленинском районе на северо-западе Саратова, указывается в сообщении. "Активно ведется устройство щебеночного основания трамвайного полотна, после чего можно будет приступить к устройству верхнего строения пути. Специалисты приступили к работам по монтажу сетей дождевой канализации. Также на шестом маршруте планируется приступить к устройству контактной сети", – приводятся в нем слова руководителя дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерия Кивлюка. Генподрядчиком модернизации трамвайных маршрутов является ООО "СП ТрансТоннельСтрой", входящее в АО "Мосинжпроект", указывается в сообщении. "Модернизация трамвайных маршрутов ведется в условиях плотной городской среды с развитой инженерной инфраструктурой. Сейчас выполняются вынос и защита коммуникаций, включая газ, электросети, водо- и теплоснабжение", – приводятся в нем слова гендиректора "СП ТрансТоннельСтрой" Дмитрия Гринфельда. "Мосинжпроект" – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. С участием холдинга за 12 лет ввели больше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLr2UjsnDM

https://ria.ru/20240222/mosinzhproekt-1928972534.html

саратов

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосинжпроект, саратов, трамвай