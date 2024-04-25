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Налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет, спрогнозировало АКРА - РИА Новости, 25.04.2024
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00:39 25.04.2024 (обновлено: 00:45 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/reforma-1942169763.html
Налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет, спрогнозировало АКРА
Налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет, спрогнозировало АКРА - РИА Новости, 25.04.2024
Налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет, спрогнозировало АКРА
Разумные сценарии повышения налога на прибыль и расширения прогрессии НДФЛ могут принести дополнительные доходы в консолидированный бюджет РФ в размере до 1,6%... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T00:39
2024-04-25T00:45
экономика
россия
владимир путин
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разумные сценарии повышения налога на прибыль и расширения прогрессии НДФЛ могут принести дополнительные доходы в консолидированный бюджет РФ в размере до 1,6% ВВП, говорится в исследовании АКРА "Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ". "По оценкам АКРА, всевозможные разумные сценарии, предусматривающие рост ставки налога на прибыль и изменение шкалы НДФЛ, могут принести в консолидированный бюджет до 1,6% ВВП дополнительных доходов", – говорится в документе. "Если налоговая реформа затронет другие налоги и обязательные платежи, например, социальные взносы, либо если параметры НДФЛ и налога на прибыль изменятся кардинальным образом, суммарный эффект реформы может оказаться более существенным — в некоторых разумных сценариях можно говорить о 2,0–2,5 п. п. ВВП. Однако такая перспектива оценивается АКРА как менее вероятная", - добавляют авторы. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил обширный набор инициатив, часть которых подразумевает изменение налоговой системы России. В частности, по словам президента, налоговая система "должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, а также для реализации региональных программ; призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Федерации; учитывать уровень доходов граждан и компаний". Глава государства поручил правительству продумать подходы к модернизации фискальной системы России, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом он предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных проектов. Расчеты аналитиков Авторы исследования исходят из предположения, что в 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России. При этом, скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на более обеспеченных граждан, а дополнительные доходы бюджета будут направлены на финансирование программ, заявленных в послании президента. "Варианты налоговой реформы могут включать корректировку шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), социальных взносов, ставки и налоговые базы имущественных налогов, а также налог на прибыль организаций и другие меры", – отмечается в документе. Аналитики АКРА отмечают, что налог на прибыль организаций ежегодно приносит в консолидированный бюджет РФ доходы, равные приблизительно 4% ВВП. "Соответственно, теоретический рост налога на прибыль может дать дополнительный доход в размере чуть менее 0,2 п. п. ВВП на каждый процентный пункт прироста налоговой ставки. Например, в случае повышения ставки налога с 20 до 25% бюджетные доходы вырастут на величину порядка 1% ВВП", - говорится в исследовании. Доходы консолидированного бюджета от НДФЛ сейчас составляют 3,5–3,8% ВВП в год. "Согласно расчетам агентства, увеличение ставки НДФЛ на один процентный пункт может принести до 0,15 п. п. ВВП бюджетных доходов на каждой условной доходной ступени. Чем более низкодоходные группы затрагивает рост прогрессии, тем более ощутим эффект от роста налоговой ставки", – сказано в докладе. Сопоставимые по величине оценки, по расчетам аналитиков, применимы к изменениям на шкале социальных взносов, которые в нынешних условиях генерируют 6–7% ВВП доходов в консолидированный бюджет. "Рост прогрессии в налоговой системе затрагивает очень много смежных тем, а техническая реализация этой инициативы существенно повлияет на эффект от реформы", - подчеркивают авторы.
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экономика, россия, владимир путин, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет, спрогнозировало АКРА

АКРА: разумная налоговая реформа может добавить бюджету доходов на 1,6% ВВП

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разумные сценарии повышения налога на прибыль и расширения прогрессии НДФЛ могут принести дополнительные доходы в консолидированный бюджет РФ в размере до 1,6% ВВП, говорится в исследовании АКРА "Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ".
"По оценкам АКРА, всевозможные разумные сценарии, предусматривающие рост ставки налога на прибыль и изменение шкалы НДФЛ, могут принести в консолидированный бюджет до 1,6% ВВП дополнительных доходов", – говорится в документе.
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"Если налоговая реформа затронет другие налоги и обязательные платежи, например, социальные взносы, либо если параметры НДФЛ и налога на прибыль изменятся кардинальным образом, суммарный эффект реформы может оказаться более существенным — в некоторых разумных сценариях можно говорить о 2,0–2,5 п. п. ВВП. Однако такая перспектива оценивается АКРА как менее вероятная", - добавляют авторы.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля объявил обширный набор инициатив, часть которых подразумевает изменение налоговой системы России. В частности, по словам президента, налоговая система "должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, а также для реализации региональных программ; призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Федерации; учитывать уровень доходов граждан и компаний".
Глава государства поручил правительству продумать подходы к модернизации фискальной системы России, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом он предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации долгосрочных проектов.
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Расчеты аналитиков

Авторы исследования исходят из предположения, что в 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России. При этом, скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на более обеспеченных граждан, а дополнительные доходы бюджета будут направлены на финансирование программ, заявленных в послании президента.
"Варианты налоговой реформы могут включать корректировку шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), социальных взносов, ставки и налоговые базы имущественных налогов, а также налог на прибыль организаций и другие меры", – отмечается в документе.
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Аналитики АКРА отмечают, что налог на прибыль организаций ежегодно приносит в консолидированный бюджет РФ доходы, равные приблизительно 4% ВВП. "Соответственно, теоретический рост налога на прибыль может дать дополнительный доход в размере чуть менее 0,2 п. п. ВВП на каждый процентный пункт прироста налоговой ставки. Например, в случае повышения ставки налога с 20 до 25% бюджетные доходы вырастут на величину порядка 1% ВВП", - говорится в исследовании.
Доходы консолидированного бюджета от НДФЛ сейчас составляют 3,5–3,8% ВВП в год. "Согласно расчетам агентства, увеличение ставки НДФЛ на один процентный пункт может принести до 0,15 п. п. ВВП бюджетных доходов на каждой условной доходной ступени. Чем более низкодоходные группы затрагивает рост прогрессии, тем более ощутим эффект от роста налоговой ставки", – сказано в докладе.
Сопоставимые по величине оценки, по расчетам аналитиков, применимы к изменениям на шкале социальных взносов, которые в нынешних условиях генерируют 6–7% ВВП доходов в консолидированный бюджет.
"Рост прогрессии в налоговой системе затрагивает очень много смежных тем, а техническая реализация этой инициативы существенно повлияет на эффект от реформы", - подчеркивают авторы.
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