https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html

В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ

В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024

В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ

Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite ("Шарите") в Берлине объявили забастовку в четверг, требуя повышения зарплаты, в этой связи плановые и РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:27

2024-04-25T16:27

2024-04-25T16:27

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берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite ("Шарите") в Берлине объявили забастовку в четверг, требуя повышения зарплаты, в этой связи плановые и несрочные медицинские процедуры были отложены, сообщает немецкая телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Уточняется, что в ходе коллективных переговоров с Charite профсоюз требует, в частности, повышения зарплаты на 12,5%, увеличения ночных премий и введения новой премии за работу в неурочные часы. Со ссылкой на ассоциацию Marburger Bund отмечается, что организация призвала около 2700 врачей трех клиник Charite принять участие в однодневной предупредительной забастовке в четверг. Основной митинг начался в 9.30 (10.30 мск) в четверг на Роберт-Кох-плац. Затем было запланировано шествие по улице Райнхардтштрассе до Вашингтонплац у главного железнодорожного вокзала Берлина. Представитель клиники заявил, что в этой связи плановые и несрочные медпроцедуры были отложены. С затронутыми пациентами установлены контакты. "Мы будем проводить критические по времени операции по удалению опухолей, трансплантации, операции детям, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций", - уточнил представитель Charite.

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924811633.html

https://ria.ru/20240320/finlyandiya-1934535182.html

берлин (город)

германия

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в мире, берлин (город), германия