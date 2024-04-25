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В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
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16:27 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html
В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ
В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2024
В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ
Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite ("Шарите") в Берлине объявили забастовку в четверг, требуя повышения зарплаты, в этой связи плановые и РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:27
2024-04-25T16:27
в мире
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite ("Шарите") в Берлине объявили забастовку в четверг, требуя повышения зарплаты, в этой связи плановые и несрочные медицинские процедуры были отложены, сообщает немецкая телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Уточняется, что в ходе коллективных переговоров с Charite профсоюз требует, в частности, повышения зарплаты на 12,5%, увеличения ночных премий и введения новой премии за работу в неурочные часы. Со ссылкой на ассоциацию Marburger Bund отмечается, что организация призвала около 2700 врачей трех клиник Charite принять участие в однодневной предупредительной забастовке в четверг. Основной митинг начался в 9.30 (10.30 мск) в четверг на Роберт-Кох-плац. Затем было запланировано шествие по улице Райнхардтштрассе до Вашингтонплац у главного железнодорожного вокзала Берлина. Представитель клиники заявил, что в этой связи плановые и несрочные медпроцедуры были отложены. С затронутыми пациентами установлены контакты. "Мы будем проводить критические по времени операции по удалению опухолей, трансплантации, операции детям, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций", - уточнил представитель Charite.
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924811633.html
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Германии врачи клиники Charite объявили забастовку, пишут СМИ

Rbb: несколько сотен врачей клиники Charite объявили забастовку из-за зарплаты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание клиники "Шарите" в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 апр - РИА Новости. Несколько сотен врачей всемирно известной клиники Charite ("Шарите") в Берлине объявили забастовку в четверг, требуя повышения зарплаты, в этой связи плановые и несрочные медицинские процедуры были отложены, сообщает немецкая телерадиокомпания Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).
Уточняется, что в ходе коллективных переговоров с Charite профсоюз требует, в частности, повышения зарплаты на 12,5%, увеличения ночных премий и введения новой премии за работу в неурочные часы.
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Со ссылкой на ассоциацию Marburger Bund отмечается, что организация призвала около 2700 врачей трех клиник Charite принять участие в однодневной предупредительной забастовке в четверг.
Основной митинг начался в 9.30 (10.30 мск) в четверг на Роберт-Кох-плац. Затем было запланировано шествие по улице Райнхардтштрассе до Вашингтонплац у главного железнодорожного вокзала Берлина.
Представитель клиники заявил, что в этой связи плановые и несрочные медпроцедуры были отложены. С затронутыми пациентами установлены контакты. "Мы будем проводить критические по времени операции по удалению опухолей, трансплантации, операции детям, уход за пациентами после инсультов, инфарктов и других чрезвычайных ситуаций", - уточнил представитель Charite.
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