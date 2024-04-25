https://ria.ru/20240425/razvedchik-1942177922.html

Французский разведчик назвал цель Запада на Украине

Французский разведчик назвал цель Запада на Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Французский разведчик назвал цель Запада на Украине

Специальная военная операция России на Украине была необходима, так как Запад преследует цель ослабить РФ и тех, кого видит своими врагами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:05

2024-04-25T05:05

2024-04-25T05:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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жак ширак

нато

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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Специальная военная операция России на Украине была необходима, так как Запад преследует цель ослабить РФ и тех, кого видит своими врагами, заявил РИА Новости бывший полицейский, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева. "Будь то, например, радикальные суннитские повстанцы в Сирии или украинские нацисты, Запад поддерживает союзы, чтобы ослабить тех, кого он считает врагами: Россию, Китай, активистов панафриканизма и, в конечном итоге, "весь остальной мир" с целью увековечить свою гегемонию, которая, тем не менее, обречена на окончание по причинам демографии и развития. Именно в этом контексте российская специальная военная операция стала необходимостью в феврале 2022 года", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, работая в полиции, будучи на госслужбе во Франции, начал интересоваться механизмом войны в Сирии, которая, по его словам, привела к трагичным последствиям и для самой Франции. "Со временем этот вывод стал неоспоримым: Европа, подчиняющаяся Соединенным Штатам (давно прошли те времена, когда Жак Ширак выступал против англо-американского вторжения в Ирак), участвует в общей политике, которая ведет к войнам по всему миру. А террористические атаки, подобные теракту 13 ноября 2015 года в Париже, являются побочным ущербом, незначительными трагедиями по сравнению со страданиями в других частях мира", - сказал Чинкуини. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html

https://ria.ru/20240425/bayden-1942177032.html

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в мире, россия, украина, сирия, жак ширак, нато