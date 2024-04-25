https://ria.ru/20240425/rassledovanie-1942252882.html
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет - РИА Новости, 25.04.2024
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет
Бизнесмену Александру Фомину, которого обвиняют в даче взятки замглавы Минобороны Тимуру Иванову, грозит такой же срок, как и чиновнику. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:13
2024-04-25T13:13
2024-04-25T14:31
происшествия
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тимур иванов
александр фомин
сергей бородин
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бизнесмену Александру Фомину, которого обвиняют в даче взятки замглавы Минобороны Тимуру Иванову, грозит такой же срок, как и чиновнику. Фомину предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России — "Дача взятки в особо крупном размере". По ней помимо существенного штрафа предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.Фомин — соучредитель компании "Олимпситистрой". По версии следствия, он оказывал Иванову, еще одному фигуранту дела Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные в системе "БИР-Аналитик", компания "Олимпситистрой" в 2023 году увеличила свою чистую прибыль почти в четыре раза. Так, выручка компании подскочила с 19,197 миллиарда рублей в 2022 году до 65,389 миллиарда в 2023-м. Чистая прибыль увеличилась с 2,84 миллиарда рублей до 10,878 миллиарда рублей соответственно.Компания существует на рынке более 18 лет, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В системе отображены данные о 30 госконтрактах на общую сумму 9,8 миллиарда рублей.Уставный капитал "Олимпситистроя" — 0,5 миллиона рублей. Фомину в компании принадлежит доля в 50%, такая же — у второго соучредителя и совладельца Дмитрия Хавронина, который в уголовном деле не фигурирует.Громкий арестИванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним.Суд арестовал обоих до 23 июня. Иванов своей вины не признает.В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой".В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.Все три ареста по делу Иванова проходили в новом для столичных судов стиле: ходатайства слушались до 9 утра, то есть до начала работы судов и допуска в здание посетителей.
https://ria.ru/20240424/onk-1942154356.html
https://ria.ru/20240425/ivanov-1942239764.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1942084806.html
https://ria.ru/20240424/ivanov-1941944024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тимур иванов, александр фомин, сергей бородин, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Александр Фомин, Сергей Бородин, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Бизнесмену, обвиняемому в даче взятки замглавы Минобороны, грозит 15 лет
Бизнесмену Фомину грозит 15 лет колонии за взятку замглавы Минобороны Иванову
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бизнесмену Александру Фомину, которого обвиняют в даче взятки замглавы Минобороны Тимуру Иванову, грозит такой же срок, как и чиновнику.
Фомину предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК России — "Дача взятки в особо крупном размере". По ней помимо существенного штрафа предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Фомин — соучредитель компании "Олимпситистрой". По версии следствия, он оказывал Иванову, еще одному фигуранту дела Сергею Бородину и другим лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".
Как выяснило РИА Новости, проанализировав данные в системе "БИР-Аналитик", компания "Олимпситистрой" в 2023 году увеличила свою чистую прибыль почти в четыре раза. Так, выручка компании подскочила с 19,197 миллиарда рублей в 2022 году до 65,389 миллиарда в 2023-м. Чистая прибыль увеличилась с 2,84 миллиарда рублей до 10,878 миллиарда рублей соответственно.
Компания существует на рынке более 18 лет, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В системе отображены данные о 30 госконтрактах на общую сумму 9,8 миллиарда рублей.
Уставный капитал "Олимпситистроя" — 0,5 миллиона рублей. Фомину в компании принадлежит доля в 50%, такая же — у второго соучредителя и совладельца Дмитрия Хавронина, который в уголовном деле не фигурирует.
Иванова задержали вечером 23 апреля. Следствие полагает, что чиновник вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, которого следствие считает другом Иванова, вступившим в сговор вместе с ним.
Суд арестовал обоих до 23 июня. Иванов своей вины не признает.
В сообщении по поводу ареста Фомина Мосгорсуд
назвал Тимура Иванова "уже бывшим заместителем министра обороны".
В 2012-м Иванов работал зампредом правительства Московской области
. С 2013 по 2016 год — генеральным директором АО "Оборонстрой
".
В мае 2016-го указом президента его назначили заместителем министра обороны. В частности, чиновник курировал работу военно-строительного комплекса.
Все три ареста по делу Иванова проходили в новом для столичных судов стиле: ходатайства слушались до 9 утра, то есть до начала работы судов и допуска в здание посетителей.