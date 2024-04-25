https://ria.ru/20240425/putin-1942321594.html

Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации

Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024

Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации

Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:26

2024-04-25T17:26

2024-04-25T17:50

экономика

россия

владимир путин

алексей миллер

газпром

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за это. "Одним из инициаторов этой программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович. Так что это в его адрес слова благодарности", - сказал Путин в ходе съезда РСПП, комментируя реализацию программы социальной газификации. Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года – и на садовые товарищества.

https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html

https://ria.ru/20231227/gazifikatsiya-1918339393.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром, российский союз промышленников и предпринимателей