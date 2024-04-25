Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации
Путин поблагодарил главу "Газпрома" Миллера за программу социальной газификации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за это.
"Одним из инициаторов этой программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович. Так что это в его адрес слова благодарности", - сказал Путин в ходе съезда РСПП, комментируя реализацию программы социальной газификации.
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Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года – и на садовые товарищества.
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