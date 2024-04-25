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Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024
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17:26 25.04.2024 (обновлено: 17:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/putin-1942321594.html
Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации
Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024
Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации
Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:26
2024-04-25T17:50
экономика
россия
владимир путин
алексей миллер
газпром
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за это. "Одним из инициаторов этой программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович. Так что это в его адрес слова благодарности", - сказал Путин в ходе съезда РСПП, комментируя реализацию программы социальной газификации. Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года – и на садовые товарищества.
https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html
https://ria.ru/20231227/gazifikatsiya-1918339393.html
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экономика, россия, владимир путин, алексей миллер, газпром, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин отметил роль Миллера в программе социальной газификации

Путин поблагодарил главу "Газпрома" Миллера за программу социальной газификации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что одним из инициаторов программы социальной газификации был глава "Газпрома" Алексей Миллер, и поблагодарил его за это.
"Одним из инициаторов этой программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович. Так что это в его адрес слова благодарности", - сказал Путин в ходе съезда РСПП, комментируя реализацию программы социальной газификации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил расширить программу газификации
1 апреля, 14:02
Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан.
В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, а в апреле этого года – и на садовые товарищества.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году
27 декабря 2023, 00:23
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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