https://ria.ru/20240425/putin-1942291741.html

Путин надеется, что ситуация с защитой прав бизнеса нормализуется

Путин надеется, что ситуация с защитой прав бизнеса нормализуется - РИА Новости, 25.04.2024

Путин надеется, что ситуация с защитой прав бизнеса нормализуется

Президент России Владимир Путин, комментируя тему о защите прав бизнеса и действиях надзорных органов, выразил надежду о том, что будут выработаны подходы и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:59

2024-04-25T15:59

2024-04-25T16:17

владимир путин

бизнес

россия

экономика

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя тему о защите прав бизнеса и действиях надзорных органов, выразил надежду о том, что будут выработаны подходы и ситуация нормализуется."Я надеюсь, что мы действительно выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем ситуацию", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.В ходе своего выступления глава РСПП Александр Шохин, говоря о вопросах защиты прав собственности и бизнеса, защиты прав инвесторов, сообщил, что удивился, почему в зале не было бурных аплодисментов, переходящих в овации, когда президент говорил об этом в своей речи."Могу сказать, почему не было аплодисментов. Потому что действия правоохранительных органов-то, несмотря на наши разговоры, продолжаются", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, бизнес, россия, экономика, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей