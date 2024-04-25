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Путин назвал условие для развития бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
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15:54 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/putin-1942290571.html
Путин назвал условие для развития бизнеса
Путин назвал условие для развития бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин назвал условие для развития бизнеса
Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить развитие сможет только тот бизнес, который заботится о своих работниках, обеспечивает социальный пакет. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:54
2024-04-25T15:54
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить развитие сможет только тот бизнес, который заботится о своих работниках, обеспечивает социальный пакет. "Гарантировать успех развития на годы вперёд сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах, помогая им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает соцпакет", - сказал президент на съезде РСПП. Путин отметил, что важно, чтобы работодатель или бизнес понимал, что от созданных им условий зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущее страны, а для конкретных предприятий - отдача. "Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности", - добавил он.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин назвал условие для развития бизнеса

Путин: обеспечить развитие сможет только бизнес, заботящийся о своих работниках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить развитие сможет только тот бизнес, который заботится о своих работниках, обеспечивает социальный пакет.
«
"Гарантировать успех развития на годы вперёд сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах, помогая им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает соцпакет", - сказал президент на съезде РСПП.
Путин отметил, что важно, чтобы работодатель или бизнес понимал, что от созданных им условий зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущее страны, а для конкретных предприятий - отдача.
"Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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