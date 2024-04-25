https://ria.ru/20240425/putin-1942290571.html

Путин назвал условие для развития бизнеса

Путин назвал условие для развития бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин назвал условие для развития бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить развитие сможет только тот бизнес, который заботится о своих работниках, обеспечивает социальный пакет. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:54

2024-04-25T15:54

2024-04-25T15:54

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обеспечить развитие сможет только тот бизнес, который заботится о своих работниках, обеспечивает социальный пакет. "Гарантировать успех развития на годы вперёд сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах, помогая им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает соцпакет", - сказал президент на съезде РСПП. Путин отметил, что важно, чтобы работодатель или бизнес понимал, что от созданных им условий зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущее страны, а для конкретных предприятий - отдача. "Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности", - добавил он.

https://ria.ru/20240425/biznes-1942284016.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей