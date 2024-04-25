https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html

Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин

Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин

Проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:33

2024-04-25T16:09

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией, заявил президент России Владимир Путин."РСПП вместе с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Он добавил, что совместными усилиями уже заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе."Тем не менее своего рода лакун, узких мест, проблем у предпринимателей, у вас, уважаемые коллеги, еще достаточно. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет", - отметил президент.

https://ria.ru/20240425/tekhnologii-1942285975.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Проблем у предпринимателей еще достаточно" Путин: "Проблем у предпринимателей еще достаточно" 2024-04-25T15:33 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин