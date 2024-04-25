https://ria.ru/20240425/putin-1942284831.html
Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин
Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин
Проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:33
2024-04-25T15:33
2024-04-25T16:09
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Проблем у предпринимателей еще достаточно, хотя идет работа над дебюрократизацией, заявил президент России Владимир Путин."РСПП вместе с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).Он добавил, что совместными усилиями уже заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе."Тем не менее своего рода лакун, узких мест, проблем у предпринимателей, у вас, уважаемые коллеги, еще достаточно. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет", - отметил президент.
https://ria.ru/20240425/tekhnologii-1942285975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Проблем у предпринимателей еще достаточно"
Путин: "Проблем у предпринимателей еще достаточно"
2024-04-25T15:33
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Проблем у бизнесменов остается достаточно, заявил Путин
Путин: проблем у бизнесменов много, несмотря на работу над дебюрократизацией