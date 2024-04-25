https://ria.ru/20240425/putin-1942283359.html
Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса
Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса
Необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для бизнеса в России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:28
2024-04-25T15:28
2024-04-25T15:45
владимир путин
экономика
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для бизнеса в России, сообщил президент России Владимир Путин."Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса", - сказал Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса
Путин: надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для работы бизнеса