https://ria.ru/20240425/putin-1942283359.html

Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса

Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024

Путин призвал обеспечить предсказуемые условия для работы бизнеса

Необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для бизнеса в России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:28

2024-04-25T15:28

2024-04-25T15:45

владимир путин

экономика

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Необходимо обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для бизнеса в России, сообщил президент России Владимир Путин."Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. При этом стимулировать бизнес, который развивается, инвестирует в том числе в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты. Словом, надо обеспечить стабильные и предсказуемые условия для надежной, уверенной работы бизнеса", - сказал Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20231116/biznes-1909797730.html

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владимир путин, экономика, россия, российский союз промышленников и предпринимателей