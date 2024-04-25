https://ria.ru/20240425/putin-1942244309.html
Выступление Путина на съезде РСПП. Трансляция
Выступление Путина на съезде РСПП. Трансляция - РИА Новости, 25.04.2024
Выступление Путина на съезде РСПП. Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:20
2024-04-25T15:20
2024-04-25T15:20
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
а съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
2024-04-25T15:20
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PT156M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, видео
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Выступление Путина на съезде РСПП. Трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
2024-04-25T15:20
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PT156M29S
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.