https://ria.ru/20240425/provokatsiya-1942235805.html

МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией

МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией - РИА Новости, 25.04.2024

МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией

Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:09

2024-04-25T12:09

2024-04-25T12:09

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что идея о якобы похищении Россией детей "была подхвачена вот этой псевдоправовой структурой, Международным уголовным судом, для фабрикации мнимых претензий этой организации к российскому руководству". "Это же была очередная кампания - такая же, как история с провокацией в Буче, такая же, как история с якобы желанием Запад обеспечить продовольственную безопасность на планете... Это очередная провокация, очередная инсценировка, теперь уже с использованием образа детей", - заявила Захарова. Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы". "Реальные проблемы детей их абсолютно не интересуют, главное - развернуть еще одну пропагандистскую кампанию по целенаправленному формированию из нашей страны, из России, образа, как они это формулируют, агрессивного, враждебного государства. Главное для них - оболгать, очернить нашу страну и предпринимаемые ей меры по реальному спасению детей из районов боевых действий", - отметила представитель МИД. Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила на пресс-брифинге в Катаре, что в Дохе прошла первая очная встреча с украинской делегацией по вопросу воссоединения с семьями украинских и российских детей, и почти за год сотрудничества с Катаром удалось воссоединить с семьями на Украине 28 детей, а с семьями из России - пять детей.

https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, буча, катар, мария захарова, мария львова-белова, международный уголовный суд