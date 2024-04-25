МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией
Захарова назвала обвинения России в похищении детей антироссийской инсценировкой
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве.
Здание Министерства иностранных дел в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что идея о якобы похищении Россией детей "была подхвачена вот этой псевдоправовой структурой, Международным уголовным судом, для фабрикации мнимых претензий этой организации к российскому руководству".
"Это же была очередная кампания - такая же, как история с провокацией в Буче, такая же, как история с якобы желанием Запад обеспечить продовольственную безопасность на планете... Это очередная провокация, очередная инсценировка, теперь уже с использованием образа детей", - заявила Захарова.
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"Реальные проблемы детей их абсолютно не интересуют, главное - развернуть еще одну пропагандистскую кампанию по целенаправленному формированию из нашей страны, из России, образа, как они это формулируют, агрессивного, враждебного государства. Главное для них - оболгать, очернить нашу страну и предпринимаемые ей меры по реальному спасению детей из районов боевых действий", - отметила представитель МИД.
Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила на пресс-брифинге в Катаре, что в Дохе прошла первая очная встреча с украинской делегацией по вопросу воссоединения с семьями украинских и российских детей, и почти за год сотрудничества с Катаром удалось воссоединить с семьями на Украине 28 детей, а с семьями из России - пять детей.
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