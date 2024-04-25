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МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией - РИА Новости, 25.04.2024
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12:09 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/provokatsiya-1942235805.html
МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией
МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией - РИА Новости, 25.04.2024
МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией
Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:09
2024-04-25T12:09
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что идея о якобы похищении Россией детей "была подхвачена вот этой псевдоправовой структурой, Международным уголовным судом, для фабрикации мнимых претензий этой организации к российскому руководству". "Это же была очередная кампания - такая же, как история с провокацией в Буче, такая же, как история с якобы желанием Запад обеспечить продовольственную безопасность на планете... Это очередная провокация, очередная инсценировка, теперь уже с использованием образа детей", - заявила Захарова. Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы". "Реальные проблемы детей их абсолютно не интересуют, главное - развернуть еще одну пропагандистскую кампанию по целенаправленному формированию из нашей страны, из России, образа, как они это формулируют, агрессивного, враждебного государства. Главное для них - оболгать, очернить нашу страну и предпринимаемые ей меры по реальному спасению детей из районов боевых действий", - отметила представитель МИД. Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила на пресс-брифинге в Катаре, что в Дохе прошла первая очная встреча с украинской делегацией по вопросу воссоединения с семьями украинских и российских детей, и почти за год сотрудничества с Катаром удалось воссоединить с семьями на Украине 28 детей, а с семьями из России - пять детей.
https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html
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в мире, россия, буча, катар, мария захарова, мария львова-белова, международный уголовный суд
В мире, Россия, Буча, Катар, Мария Захарова, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
МИД назвал обвинения России в "похищении" украинских детей провокацией

Захарова назвала обвинения России в похищении детей антироссийской инсценировкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве.
Здание Министерства иностранных дел в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обвинения в адрес России, якобы похищающей украинских детей, - это антироссийская инсценировка и провокация, как и в свое время события в Буче, целью выступает очернение образа страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что идея о якобы похищении Россией детей "была подхвачена вот этой псевдоправовой структурой, Международным уголовным судом, для фабрикации мнимых претензий этой организации к российскому руководству".
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"Это же была очередная кампания - такая же, как история с провокацией в Буче, такая же, как история с якобы желанием Запад обеспечить продовольственную безопасность на планете... Это очередная провокация, очередная инсценировка, теперь уже с использованием образа детей", - заявила Захарова.
Она добавила, что Москва уже давно обращает внимание мира на создаваемый Киевом и Западом "глобальный фейк о России в контексте детской темы".
«
"Реальные проблемы детей их абсолютно не интересуют, главное - развернуть еще одну пропагандистскую кампанию по целенаправленному формированию из нашей страны, из России, образа, как они это формулируют, агрессивного, враждебного государства. Главное для них - оболгать, очернить нашу страну и предпринимаемые ей меры по реальному спасению детей из районов боевых действий", - отметила представитель МИД.
Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила на пресс-брифинге в Катаре, что в Дохе прошла первая очная встреча с украинской делегацией по вопросу воссоединения с семьями украинских и российских детей, и почти за год сотрудничества с Катаром удалось воссоединить с семьями на Украине 28 детей, а с семьями из России - пять детей.
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В миреРоссияБучаКатарМария ЗахароваМария Львова-БеловаМеждународный уголовный суд
 
 
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