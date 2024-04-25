https://ria.ru/20240425/promyshlennost-1942287091.html

России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин

России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024

России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что в ближайшие годы России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:41

2024-04-25T15:41

2024-04-25T15:41

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_9ec7551328220dee92fd29c5e881600d.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что в ближайшие годы России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. "Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240227/promyshlennost-1929737349.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей