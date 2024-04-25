https://ria.ru/20240425/promyshlennost-1942287091.html
России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин
России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин - РИА Новости, 25.04.2024
России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что в ближайшие годы России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:41
2024-04-25T15:41
2024-04-25T15:41
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что в ближайшие годы России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства. "Нам нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства, причем новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240227/promyshlennost-1929737349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
России предстоит значительно увеличить объемы промышленности, заявил Путин
Путин: России предстоит увеличить объемы промышленности на десятки процентов