https://ria.ru/20240425/privatizatsiya-1942380457.html

Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей - РИА Новости, 25.04.2024

Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал четко понять, что в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:04

2024-04-25T23:04

2024-04-25T23:14

экономика

россия

александр шохин

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал четко понять, что в случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями власти, нельзя применять жесткие санкции к собственникам, сказал журналистам председатель РСПП Александр Шохин. "Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества", - сказал Шохин после закрытой встречи Путина с бизнесом. "Это большой шаг вперед в понимании ситуации, ну и, видимо, в правоприменительной практике. Хорошо бы ее закрепить в постановлениях пленума Верховного суда, других решениях", - добавил Шохин.

https://ria.ru/20240425/putin-1942284933.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей