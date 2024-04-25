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Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей - РИА Новости, 25.04.2024
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23:04 25.04.2024 (обновлено: 23:14 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/privatizatsiya-1942380457.html
Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей
Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей - РИА Новости, 25.04.2024
Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей
Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал четко понять, что в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:04
2024-04-25T23:14
экономика
россия
александр шохин
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал четко понять, что в случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями власти, нельзя применять жесткие санкции к собственникам, сказал журналистам председатель РСПП Александр Шохин. "Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества", - сказал Шохин после закрытой встречи Путина с бизнесом. "Это большой шаг вперед в понимании ситуации, ну и, видимо, в правоприменительной практике. Хорошо бы ее закрепить в постановлениях пленума Верховного суда, других решениях", - добавил Шохин.
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экономика, россия, александр шохин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин: Путин считает, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

Шохин: Путин дал четко понять, что нельзя применять санкции к собственникам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и президент РСПП Александр Шохин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с бизнесом в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал четко понять, что в случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями власти, нельзя применять жесткие санкции к собственникам, сказал журналистам председатель РСПП Александр Шохин.
«
"Самое главное, что президент сегодня дал четко понять, что в тех случаях, когда ошибки в приватизации связаны с неправильными решениями федеральных или региональных органов власти, нельзя применять жесткие санкции к тем, кто стал владельцем государственного или муниципального имущества", - сказал Шохин после закрытой встречи Путина с бизнесом.
"Это большой шаг вперед в понимании ситуации, ну и, видимо, в правоприменительной практике. Хорошо бы ее закрепить в постановлениях пленума Верховного суда, других решениях", - добавил Шохин.
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ЭкономикаРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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