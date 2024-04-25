https://ria.ru/20240425/privatizatsiya-1942358162.html

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации - РИА Новости, 25.04.2024

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации

Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024-2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:15

2024-04-25T20:15

2024-04-25T21:02

экономика

россия

кизляр

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024-2026 годы, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Дополнить подраздел "производство напитков" перечня акционерных обществ, находящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к приватизации в 2024-2026 годах, <...> позицией следующего содержания: "Кизлярский коньячный завод", — говорится в документе.Кизлярский коньячный завод — российский производитель крепких спиртных напитков, расположенный в дагестанском городе Кизляр. Завод основали в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года преобразовали в АО, 100 процентов акций которого находятся в федеральной собственности.

https://ria.ru/20240213/zavody-1926996146.html

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экономика, россия, кизляр