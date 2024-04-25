https://ria.ru/20240425/prigovor-1942194165.html

Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном

Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном - РИА Новости, 25.04.2024

Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном

Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:20

2024-04-25T09:20

2024-04-25T09:20

херсонская область

в мире

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, следует из определения суда. Согласно материалам дела, контрактники Александр Нечепуренко и Максим Винокуров в период военного положения в Херсонской области подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором были сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Недовольные отказом, они провели их личный досмотр и забрали оружие, удостоверения, телефоны и деньги. После этого, по данным суда, военнослужащие отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц МВД Винокуров при этом несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. Затем, стреляя в воздух, они потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами уехали на их автомобиле. В сентябре прошлого года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти и назначил им по пять лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в Южном окружном военном суде. "Судебная коллегия определила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 15 сентября 2023 года в отношении Нечепуренко и Винокурова оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240425/natsisty-1942183169.html

https://ria.ru/20231218/chvk-1916456760.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире