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Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном - РИА Новости, 25.04.2024
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09:20 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/prigovor-1942194165.html
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном - РИА Новости, 25.04.2024
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном
Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:20
2024-04-25T09:20
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, следует из определения суда. Согласно материалам дела, контрактники Александр Нечепуренко и Максим Винокуров в период военного положения в Херсонской области подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором были сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Недовольные отказом, они провели их личный досмотр и забрали оружие, удостоверения, телефоны и деньги. После этого, по данным суда, военнослужащие отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц МВД Винокуров при этом несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. Затем, стреляя в воздух, они потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами уехали на их автомобиле. В сентябре прошлого года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти и назначил им по пять лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в Южном окружном военном суде. "Судебная коллегия определила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 15 сентября 2023 года в отношении Нечепуренко и Винокурова оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240425/natsisty-1942183169.html
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херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном

Суд подтвердил приговор двум военным, напавшим на полицейских под Херсоном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, следует из определения суда.
Согласно материалам дела, контрактники Александр Нечепуренко и Максим Винокуров в период военного положения в Херсонской области подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором были сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Недовольные отказом, они провели их личный досмотр и забрали оружие, удостоверения, телефоны и деньги.
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После этого, по данным суда, военнослужащие отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц МВД Винокуров при этом несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. Затем, стреляя в воздух, они потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами уехали на их автомобиле.
В сентябре прошлого года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти и назначил им по пять лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в Южном окружном военном суде.
"Судебная коллегия определила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 15 сентября 2023 года в отношении Нечепуренко и Винокурова оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в документе.
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