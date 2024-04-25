https://ria.ru/20240425/prigovor-1942194165.html
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном - РИА Новости, 25.04.2024
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном
Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:20
2024-04-25T09:20
2024-04-25T09:20
херсонская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, следует из определения суда. Согласно материалам дела, контрактники Александр Нечепуренко и Максим Винокуров в период военного положения в Херсонской области подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором были сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Недовольные отказом, они провели их личный досмотр и забрали оружие, удостоверения, телефоны и деньги. После этого, по данным суда, военнослужащие отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц МВД Винокуров при этом несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. Затем, стреляя в воздух, они потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами уехали на их автомобиле. В сентябре прошлого года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти и назначил им по пять лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в Южном окружном военном суде. "Судебная коллегия определила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 15 сентября 2023 года в отношении Нечепуренко и Винокурова оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240425/natsisty-1942183169.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
Суд подтвердил приговор военным, напавшим на полицейских под Херсоном
Суд подтвердил приговор двум военным, напавшим на полицейских под Херсоном
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд подтвердил приговор нижестоящей инстанции, приговорившей к пяти годам двух военнослужащих за нападение на полицейских в Херсонской области, следует из определения суда.
Согласно материалам дела, контрактники Александр Нечепуренко и Максим Винокуров в период военного положения в Херсонской области
подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором были сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Недовольные отказом, они провели их личный досмотр и забрали оружие, удостоверения, телефоны и деньги.
После этого, по данным суда, военнослужащие отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц МВД Винокуров при этом несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. Затем, стреляя в воздух, они потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами уехали на их автомобиле.
В сентябре прошлого года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти и назначил им по пять лет колонии общего режима. Решение было обжаловано в Южном окружном военном суде.
"Судебная коллегия определила: приговор Севастопольского гарнизонного военного суда от 15 сентября 2023 года в отношении Нечепуренко и Винокурова оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - говорится в документе.