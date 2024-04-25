https://ria.ru/20240425/priglashenie-1942286554.html
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2024
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:38
2024-04-25T15:38
2024-04-25T15:50
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1605:2047:2756_1920x0_80_0_0_15c3602c4cda8bd04c46a8f9c200179e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум."В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта, сделаем это в рамках национального рейтинга о состоянии инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", - сказал Путин на съезде РСПП.
https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1292:2047:2827_1920x0_80_0_0_5d23a9a0380ba64cfc0e1b41ad91d7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, пмэф
Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ
Путин пригласил участников съезда РСПП на Петербургский экономический форум
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум.
"В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта, сделаем это в рамках национального рейтинга о состоянии инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", - сказал Путин на съезде РСПП.