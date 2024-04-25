https://ria.ru/20240425/priglashenie-1942286554.html

Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ

Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ - РИА Новости, 25.04.2024

Путин пригласил участников съезда РСПП на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:38

2024-04-25T15:38

2024-04-25T15:50

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942284259_0:1605:2047:2756_1920x0_80_0_0_15c3602c4cda8bd04c46a8f9c200179e.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил участников съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на Петербургский международный экономический форум."В этом году оценим прогресс регионов по внедрению инвестиционного стандарта, сделаем это в рамках национального рейтинга о состоянии инвестклимата. По традиции его результаты будут представлены на площадке Петербургского международного экономического форума. Пользуясь случаем, конечно, хочу всех вас, уважаемые коллеги, пригласить на это наше традиционное мероприятие", - сказал Путин на съезде РСПП.

https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, пмэф