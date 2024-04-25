https://ria.ru/20240425/pridnestrove-1942311100.html

Эксперт: Приднестровье устроит независимость Тирасполя от Кишинева

Эксперт: Приднестровье устроит независимость Тирасполя от Кишинева - РИА Новости, 25.04.2024

Эксперт: Приднестровье устроит независимость Тирасполя от Кишинева

Непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в перспективе устроит не федерализация Молдавии, а независимость Тирасполя от Кишинева с последующим... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:52

2024-04-25T16:52

2024-04-25T16:53

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ТИРАСПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) в перспективе устроит не федерализация Молдавии, а независимость Тирасполя от Кишинева с последующим вхождением в состав России, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что федерализация Молдавии разрешит не только приднестровскую проблему, но и кризис в отношениях Кишинева с Гагаузией. "Что касается урегулирования приднестровского и гагаузского вопросов путем федерализации, то на столе переговорщиков до сих пор лежит "План Козака", предполагающий асимметричную федерацию, под которым стоят подписи президентов Молдавии и Приднестровья", - напомнил Шорников. Он уточнил, что Россия этот план не отзывала, новых планов урегулирования не появлялось. "Проблема в том, что поверх того плана Молдавия положила свой закон 2005 года об особом статусе Приднестровья, а поверх того закона легли результаты референдума 2006 года, в ходе которого приднестровцы высказались за независимость с последующим свободным вхождением в состав Российской Федерации. Важно, что результаты того референдума были признаны легитимными Государственной Думой", - отметил собеседник агентства. По его словам, если в прошлые годы властям хватало ума не форсировать румынизацию в республике и между людьми существовали достаточно гармоничные отношения, то сейчас налицо нападки на Гагаузскую автономию и постоянно усиливающееся давление на Приднестровье. "Урегулировать конфликт между Кишиневом и Тирасполем 30 лет назад можно было, просто придав русскому языку статус второго государственного. Двадцать лет назад это было возможно посредством федерализации, а сейчас политика Кишинева довела состояние дел до того, что только независимость устроит приднестровцев", - сказал эксперт. По его словам, все это плоды румынской национальной политики, когда идентичность народа подавляют и через силу заставляют людей принимать чуждую им культуру, что происходит сейчас в Молдавии при президенте Майе Санду. "Так что будущее Приднестровья вполне себе федеративное – в составе России. А вот будущее Молдовы – туманно: это может быть тотальная румынизация, может быть федерация по этническому и языковому принципу, а может быть констатация многонациональности народа Молдовы, закрепление за русским языком официального статуса и признание права молдаван на собственную идентичность", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

https://ria.ru/20231225/moldaviya-1917823147.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, илан шор, майя санду, тирасполь