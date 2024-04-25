"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому
Экс-советник НАТО Жак Бо: Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказом от переговоров и требованием поставок большего количества вооружений Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, <…> даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины", — сказал он.
Офицер подчеркнул, что никакое "чудо-оружие" неспособно спасти армию, когда она практически полностью утратила боеспособность.
"В США порой недооценивают тот факт, что армия – это система. Ее нельзя наскрести с миру по нитке. Командование, руководство, устав, логистика, все должно быть тесно взаимосвязано, и это именно то, чего мы не наблюдаем на Украине", — резюмировал Бо.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.