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"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 25.04.2024 (обновлено: 07:23 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/preduprezhdenie-1942183772.html
"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому
"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 25.04.2024
"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому
Отказом от переговоров и требованием поставок большего количества вооружений Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение, заявил бывший офицер... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:22
2024-04-25T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
нато
сша
украина
владимир зеленский
запад
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказом от переговоров и требованием поставок большего количества вооружений Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, &lt;…&gt; даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины", — сказал он.Офицер подчеркнул, что никакое "чудо-оружие" неспособно спасти армию, когда она практически полностью утратила боеспособность."В США порой недооценивают тот факт, что армия – это система. Ее нельзя наскрести с миру по нитке. Командование, руководство, устав, логистика, все должно быть тесно взаимосвязано, и это именно то, чего мы не наблюдаем на Украине", — резюмировал Бо.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html
https://ria.ru/20240425/bayden-1942177032.html
https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942157086.html
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в мире, нато, сша, украина, владимир зеленский, запад, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, США, Украина, Владимир Зеленский, Запад, Россия
"Полное уничтожение": на Западе сделали страшное предупреждение Зеленскому

Экс-советник НАТО Жак Бо: Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказом от переговоров и требованием поставок большего количества вооружений Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, <…> даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины", — сказал он.
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"Дураки". Американский офицер резко высказался об Украине
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Офицер подчеркнул, что никакое "чудо-оружие" неспособно спасти армию, когда она практически полностью утратила боеспособность.
США порой недооценивают тот факт, что армия – это система. Ее нельзя наскрести с миру по нитке. Командование, руководство, устав, логистика, все должно быть тесно взаимосвязано, и это именно то, чего мы не наблюдаем на Украине", — резюмировал Бо.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
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Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОСШАУкраинаВладимир ЗеленскийЗападРоссия
 
 
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