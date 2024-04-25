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Путин оценил перспективы донбасских предприятий - РИА Новости, 25.04.2024
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17:33 25.04.2024 (обновлено: 17:37 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/predpriyatiya-1942322734.html
Путин оценил перспективы донбасских предприятий
Путин оценил перспективы донбасских предприятий - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил перспективы донбасских предприятий
Многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, уже есть результаты, нужно продолжать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:33
2024-04-25T17:37
владимир путин
экономика
россия
донбасс
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, уже есть результаты, нужно продолжать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Неслучайно 20-е годы, мы все помним эти плакаты 20-х годов "Донбасс - сердце России", вот это так было тогда, в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, но он сохраняется", - сказал Путин.Президент подтвердил слова одного из участников съезда, что на многих предприятиях Донбасса - сложная обстановка, но подчеркнул, что "потенциал очень хороший"."И многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы. Ну что, результат-то мы видим, уже отдача идет, уже предприятия заработали, идет отдача. Надо только поддерживать и помогать", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240425/putin-1942281457.html
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владимир путин, экономика, россия, донбасс, российский союз промышленников и предпринимателей
Владимир Путин, Экономика, Россия, Донбасс, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин оценил перспективы донбасских предприятий

Путин: у многих донбасских предприятий хорошие перспективы, уже есть результаты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы, уже есть результаты, нужно продолжать поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«
"Хочу сказать, что вообще у Донбасса очень хороший промышленный потенциал. Неслучайно 20-е годы, мы все помним эти плакаты 20-х годов "Донбасс - сердце России", вот это так было тогда, в значительной степени это связано с огромным промышленным потенциалом, но он сохраняется", - сказал Путин.
Президент подтвердил слова одного из участников съезда, что на многих предприятиях Донбасса - сложная обстановка, но подчеркнул, что "потенциал очень хороший".
"И многие предприятия Донбасса имеют хорошие перспективы. Ну что, результат-то мы видим, уже отдача идет, уже предприятия заработали, идет отдача. Надо только поддерживать и помогать", - отметил Путин.
Выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
О развитии экономики и поддержке бизнеса. Путин выступил на съезде РСПП
Вчера, 15:21
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияДонбассРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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