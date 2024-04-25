https://ria.ru/20240425/prazdniki-1942255545.html

На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности

На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности - РИА Новости, 25.04.2024

На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности

В Липецкой области усилят меры общественной безопасности во время предстоящих майских праздников, в частности в День Победы, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:25

2024-04-25T13:25

2024-04-25T13:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 апр - РИА Новости. В Липецкой области усилят меры общественной безопасности во время предстоящих майских праздников, в частности в День Победы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания регионального оперативного штаба. Как сообщил глава региона, в ходе заседания штаба представители силовых структур, исполнительных органов власти и общественности Липецкой области во избежание возникновения непредвиденных ситуаций и угрозы безопасности людей приняли решение не проводить 9 мая в области крупных мероприятий, демонстраций и парадов. Артамонов напомнил, что в регионе действует запрет на использование пиротехники, в связи с чем праздничных салютов тоже не будет. "Наши силовые структуры предупреждают, что именно в этот день возможны провокации и диверсии. Нельзя допустить такое", – подчеркнул Артамонов. Он добавил, что жители области смогут посетить места захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложить цветы к могилам и отдать дань памяти всем, кто погиб, защищая Родину от фашизма. Как уточнили в пресс-службе региона, шествие "Бессмертного полка" в Липецкой области также состоится не в массовом формате.

https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов