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На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности - РИА Новости, 25.04.2024
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Липецкая область
 
13:25 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/prazdniki-1942255545.html
На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности
На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности - РИА Новости, 25.04.2024
На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности
В Липецкой области усилят меры общественной безопасности во время предстоящих майских праздников, в частности в День Победы, сообщил губернатор Игорь Артамонов... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:25
2024-04-25T13:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 апр - РИА Новости. В Липецкой области усилят меры общественной безопасности во время предстоящих майских праздников, в частности в День Победы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания регионального оперативного штаба. Как сообщил глава региона, в ходе заседания штаба представители силовых структур, исполнительных органов власти и общественности Липецкой области во избежание возникновения непредвиденных ситуаций и угрозы безопасности людей приняли решение не проводить 9 мая в области крупных мероприятий, демонстраций и парадов. Артамонов напомнил, что в регионе действует запрет на использование пиротехники, в связи с чем праздничных салютов тоже не будет. "Наши силовые структуры предупреждают, что именно в этот день возможны провокации и диверсии. Нельзя допустить такое", – подчеркнул Артамонов. Он добавил, что жители области смогут посетить места захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложить цветы к могилам и отдать дань памяти всем, кто погиб, защищая Родину от фашизма. Как уточнили в пресс-службе региона, шествие "Бессмертного полка" в Липецкой области также состоится не в массовом формате.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

На майских праздниках в Липецкой области усилят меры безопасности

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания оперативного штаба
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания оперативного штаба - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания оперативного штаба
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 апр - РИА Новости. В Липецкой области усилят меры общественной безопасности во время предстоящих майских праздников, в частности в День Победы, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам заседания регионального оперативного штаба.
Как сообщил глава региона, в ходе заседания штаба представители силовых структур, исполнительных органов власти и общественности Липецкой области во избежание возникновения непредвиденных ситуаций и угрозы безопасности людей приняли решение не проводить 9 мая в области крупных мероприятий, демонстраций и парадов. Артамонов напомнил, что в регионе действует запрет на использование пиротехники, в связи с чем праздничных салютов тоже не будет.
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"Наши силовые структуры предупреждают, что именно в этот день возможны провокации и диверсии. Нельзя допустить такое", – подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что жители области смогут посетить места захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложить цветы к могилам и отдать дань памяти всем, кто погиб, защищая Родину от фашизма.
Как уточнили в пресс-службе региона, шествие "Бессмертного полка" в Липецкой области также состоится не в массовом формате.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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