https://ria.ru/20240425/prava-1942321453.html

Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей

Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей - РИА Новости, 25.04.2024

Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей

Закрепление прав и полномочий работодателей можно и нужно поддержать, такая практика есть в ведущих экономиках Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:26

2024-04-25T17:26

2024-04-25T17:26

европа

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Закрепление прав и полномочий работодателей можно и нужно поддержать, такая практика есть в ведущих экономиках Европы, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

https://ria.ru/20240404/trud-1937818278.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей