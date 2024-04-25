https://ria.ru/20240425/prava-1942321453.html
Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей
Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей - РИА Новости, 25.04.2024
Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей
Закрепление прав и полномочий работодателей можно и нужно поддержать, такая практика есть в ведущих экономиках Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:26
2024-04-25T17:26
2024-04-25T17:26
европа
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Закрепление прав и полномочий работодателей можно и нужно поддержать, такая практика есть в ведущих экономиках Европы, заявил президент России Владимир Путин. "Я думаю, что это (закрепление прав и полномочий работодателей), безусловно, можно и нужно поддержать. Особенно это касается регионально уровня… Практика такая есть, в ведущих экономиках Европы закреплено в законе обязательное членство в профсоюзных организациях", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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европа, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Европа, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин призвал поддержать закрепление прав и полномочий работодателей
Путин: закрепление прав работодателей нужно поддержать, как это делают в Европе