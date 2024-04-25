https://ria.ru/20240425/pozhar-1942222094.html

В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами

В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024

В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами

Открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:19

2024-04-25T11:19

2024-04-25T11:19

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение в Омске ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240425/mchs-1942203623.html

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)