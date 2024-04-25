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В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024
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11:19 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/pozhar-1942222094.html
В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами
В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.04.2024
В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами
Открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:19
2024-04-25T11:19
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение в Омске ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске ликвидировали открытое горение на емкостях с нефтепродуктами

В Омске потушили открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами

© МЧС России/TelegramТушение пожара на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске
Тушение пожара на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Открытый огонь на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске ликвидирован на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение в Омске ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
Вчера, 10:00
 
ПроисшествияОмскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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