https://ria.ru/20240425/pozhar-1942211882.html
Пожар на емкостях с нефтепродуктами в Омске локализовали
Пожар на емкостях с нефтепродуктами в Омске локализовали - РИА Новости, 25.04.2024
Пожар на емкостях с нефтепродуктами в Омске локализовали
Крупный пожар на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:38
2024-04-25T10:38
2024-04-25T10:45
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Крупный пожар на трех емкостях с нефтепродуктами в Омске удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 10.25 пожар в Омске локализован на площади 1 тысяча квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240424/pozhary-1941988852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на емкостях с нефтепродуктами в Омске локализовали
Пожар на емкостях с нефтепродуктами в Омске локализовали на тысяче квадратов