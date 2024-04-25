В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии
МЧС: gотепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии
Паводок в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Потепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии, ледостав стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие - раньше, заторы льда ожидаются на реках Лена, Алдан и Колыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.
Как отметили в пресс-службе, вскрытие рек на территории республики пройдёт раньше средних многолетних дат, опережение составит от одного до трех дней.
Ученые выявили особенности болот, влияющие на климат
11 марта, 09:00
"На территории Республики Саха (Якутия) наблюдаются значительные климатические изменения. Потепление климата оказывает влияние на годовой сток воды в реках. Ледостав на реках стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие реки раньше", - рассказали в пресс-службе.
По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, близкие к опасным уровни воды ожидаются на участке реки Колыма у населенных пунктов Зырянка, Среднеколымск.
Воды в снежном покрове больше обычного. Экстремально высокие запасы снега скопились в Нерюнгринском районе у гидрометеорологической станции Нагорный, города Нюрба Нюрбинского района и у села Нюя Ленского района.
"Таким образом, в условиях перемены климата в сторону потепления наблюдается некоторое снижение мощности льда при изменении его модификации, он становится прочнее (по типу наледей). В этой ситуации даже незначительная мощность льда способствует возникновению стойких ледовых скоплений. Образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лена в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, в пригороде города Якутска, Намского и Кобяйского районов, на реке Алдан в пределах Усть-Алданского района, на реке Колыма в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов. При мощных заторах льда максимальные уровни могут наблюдаться выше прогнозных величин на 1,0 – 2,0 метра и превысить критерии опасных отметок", - уточнили в пресс-службе.
Пресс-служба главы и правительства региона сообщала ранее, что мониторинг в период весеннего паводка в Якутии будет вестись в том числе по информации со спутников, для этого в апреле установят мобильный комплекс "Роскосмоса".
Российские ученые считают, что потеплению климата могут помешать микробы
5 декабря 2023, 08:17