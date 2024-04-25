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В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии - РИА Новости, 25.04.2024
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07:49 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/poteplenie-1942185828.html
В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии
В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии - РИА Новости, 25.04.2024
В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии
Потепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии, ледостав стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие - раньше, заторы льда ожидаются на РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T07:49
2024-04-25T07:49
алдан
россия
среднеколымск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роскосмос
общество
наводнения в россии — 2024
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Потепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии, ледостав стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие - раньше, заторы льда ожидаются на реках Лена, Алдан и Колыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии. Как отметили в пресс-службе, вскрытие рек на территории республики пройдёт раньше средних многолетних дат, опережение составит от одного до трех дней. "На территории Республики Саха (Якутия) наблюдаются значительные климатические изменения. Потепление климата оказывает влияние на годовой сток воды в реках. Ледостав на реках стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие реки раньше", - рассказали в пресс-службе. По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, близкие к опасным уровни воды ожидаются на участке реки Колыма у населенных пунктов Зырянка, Среднеколымск. Воды в снежном покрове больше обычного. Экстремально высокие запасы снега скопились в Нерюнгринском районе у гидрометеорологической станции Нагорный, города Нюрба Нюрбинского района и у села Нюя Ленского района. "Таким образом, в условиях перемены климата в сторону потепления наблюдается некоторое снижение мощности льда при изменении его модификации, он становится прочнее (по типу наледей). В этой ситуации даже незначительная мощность льда способствует возникновению стойких ледовых скоплений. Образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лена в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, в пригороде города Якутска, Намского и Кобяйского районов, на реке Алдан в пределах Усть-Алданского района, на реке Колыма в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов. При мощных заторах льда максимальные уровни могут наблюдаться выше прогнозных величин на 1,0 – 2,0 метра и превысить критерии опасных отметок", - уточнили в пресс-службе. Пресс-служба главы и правительства региона сообщала ранее, что мониторинг в период весеннего паводка в Якутии будет вестись в том числе по информации со спутников, для этого в апреле установят мобильный комплекс "Роскосмоса".
https://ria.ru/20240311/nauka-1931657489.html
https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html
алдан
россия
среднеколымск
республика саха (якутия)
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алдан, россия, среднеколымск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос, общество, наводнения в россии — 2024, республика саха (якутия)
Алдан, Россия, Среднеколымск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роскосмос, Общество, Наводнения в России — 2024, Республика Саха (Якутия)
В МЧС рассказали об изменении сроков вскрытия рек в Якутии

МЧС: gотепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкПаводок в Якутии
Паводок в Якутии - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Потепление климата отражается на сроках вскрытия рек в Якутии, ледостав стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие - раньше, заторы льда ожидаются на реках Лена, Алдан и Колыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.
Как отметили в пресс-службе, вскрытие рек на территории республики пройдёт раньше средних многолетних дат, опережение составит от одного до трех дней.
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"На территории Республики Саха (Якутия) наблюдаются значительные климатические изменения. Потепление климата оказывает влияние на годовой сток воды в реках. Ледостав на реках стал происходить значительно позже сроков, а вскрытие реки раньше", - рассказали в пресс-службе.
По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, близкие к опасным уровни воды ожидаются на участке реки Колыма у населенных пунктов Зырянка, Среднеколымск.
Воды в снежном покрове больше обычного. Экстремально высокие запасы снега скопились в Нерюнгринском районе у гидрометеорологической станции Нагорный, города Нюрба Нюрбинского района и у села Нюя Ленского района.
"Таким образом, в условиях перемены климата в сторону потепления наблюдается некоторое снижение мощности льда при изменении его модификации, он становится прочнее (по типу наледей). В этой ситуации даже незначительная мощность льда способствует возникновению стойких ледовых скоплений. Образование заторов льда наиболее вероятно на реке Лена в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, в пригороде города Якутска, Намского и Кобяйского районов, на реке Алдан в пределах Усть-Алданского района, на реке Колыма в пределах Верхнеколымского и Среднеколымского районов. При мощных заторах льда максимальные уровни могут наблюдаться выше прогнозных величин на 1,0 – 2,0 метра и превысить критерии опасных отметок", - уточнили в пресс-службе.
Пресс-служба главы и правительства региона сообщала ранее, что мониторинг в период весеннего паводка в Якутии будет вестись в том числе по информации со спутников, для этого в апреле установят мобильный комплекс "Роскосмоса".
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