Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель
RS: новый пакет помощи США приведет к большим разрушениям на Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США продлит конфликт на Украине, что приведет к еще более масштабным разрушениям в стране, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft.
"Если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил конгресс на этой неделе", — отметил он.
Биб подчеркнул, что выделенные средства помогут Украине продержаться еще пару месяцев, но никак не приведут к победе над Россией. Одобренный 61 миллиард долларов, добавил он, не позволит преодолеть огромный разрыв между российским производством артиллерии, бомб и ракет и производством на Украине и на Западе, добавил он. По мнению эксперта, западным странам не хватает производственных мощностей для удовлетворения огромных потребностей Украины.
"Он (новый пакет помощи. — Прим. ред.) почти полностью гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы в конфликт, который она не может выиграть и который наносит все больший ущерб украинской инфраструктуре и ее перспективам будущего процветания", — резюмировал аналитик.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.