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Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель - РИА Новости, 25.04.2024

Разработали специально. В США сообщили об ударе, обрекшем Украину на гибель

Новый пакет помощи США продлит конфликт на Украине, что приведет к еще более масштабным разрушениям в стране, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:35

2024-04-25T12:35

2024-04-25T13:46

в мире

украина

россия

сша

джо байден

джейк салливан

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый пакет помощи США продлит конфликт на Украине, что приведет к еще более масштабным разрушениям в стране, написал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в статье для журнала Responsible Statecraft."Если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил конгресс на этой неделе", — отметил он.Биб подчеркнул, что выделенные средства помогут Украине продержаться еще пару месяцев, но никак не приведут к победе над Россией. Одобренный 61 миллиард долларов, добавил он, не позволит преодолеть огромный разрыв между российским производством артиллерии, бомб и ракет и производством на Украине и на Западе, добавил он. По мнению эксперта, западным странам не хватает производственных мощностей для удовлетворения огромных потребностей Украины."Он (новый пакет помощи. — Прим. ред.) почти полностью гарантирует, что Украина продолжит бросать свои истощающиеся людские резервы в конфликт, который она не может выиграть и который наносит все больший ущерб украинской инфраструктуре и ее перспективам будущего процветания", — резюмировал аналитик.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Читайте в Дзен: Постпред США неожиданно вспомнила о бомбардировке Нагасаки в ООН. Однако тут же нашла, в чем обвинить Россию"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России. С Москвой придется считаться

https://ria.ru/20240425/mir-1942197901.html

https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, джейк салливан, центральное разведывательное управление (цру)