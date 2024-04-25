https://ria.ru/20240425/polshe-1942307247.html

В Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы за шпионаж

В Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 25.04.2024

В Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы за шпионаж

Гражданина России приговорили в Польше к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщает Окружной суд Гданьска. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:40

2024-04-25T16:40

2024-04-25T16:40

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ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Гражданина России приговорили в Польше к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщает Окружной суд Гданьска. "Шестнадцатого апреля 2024 года в Гданьском окружном суде был вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки, и трем гражданам Польши за коррупционные преступления", - говорится в сообщении. Уточняется, что россиянину, обвиненному в шпионской деятельности, суд назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Двух обвиняемых в коррупционных преступлениях суд приговорил к лишению свободы условно на срок 1 и 2 года соответственно, а третьего – к штрафу. Отмечается, что осужденный россиянин много лет находится в Польше, законно занимаясь предпринимательской деятельностью. "Участвуя в деятельности групп исторической реконструкции, он устанавливал и поддерживал контакты, в том числе социальные, с военнослужащими Вооруженных сил Польши, что использовал в своей деятельности в интересах российской разведки", - говорится в сообщении. Прокуратура утверждает, что его "шпионская деятельность" "была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польши".

https://ria.ru/20231123/polsha-1911244129.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, россия, гданьск, в мире