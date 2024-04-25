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Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки - РИА Новости, 25.04.2024
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12:04 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/pokupki-1942206389.html
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки - РИА Новости, 25.04.2024
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки
Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:04
2024-04-25T12:04
россия
покупки
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса "Долями".Исследование основано на опросе жителей страны старше 18 лет из всех регионов."Более трети опрошенных (35%) совершают незапланированные покупки, чтобы побаловать себя или других, примерно раз в месяц. Каждую неделю покупают что-то спонтанно 18% респондентов", - свидетельствуют результаты опроса.При этом 50% таких покупок совершается в интернете, а в офлайн-магазинах - 38%.Более половины опрошенных (53%) чаще совершают спонтанные покупки, чтобы порадовать себя. Большинство из них — женщины (61%). И только 35% участников опроса чаще покупают что-то спонтанно для других.Около трети респондентов готовы потратить на спонтанную покупку понравившихся товаров 2—5 тысяч рублей в месяц. Более 20% опрошенных готовы потратить на себя до 10 тысяч рублей, примерно столько могут выделить более 10 тысяч рублей.Степень "спонтанности" покупки товара зависит от его категории, отмечается в статье. В целом чаще всего таким образом россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (26%), а также косметику и парфюмерию (24%).
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
60
россия, покупки
Россия, покупки

Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки

© iStock.com / Nattakorn ManeeratДевушка оплачивает покупку в интернет-магазине
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / Nattakorn Maneerat
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса "Долями".
Исследование основано на опросе жителей страны старше 18 лет из всех регионов.
"Более трети опрошенных (35%) совершают незапланированные покупки, чтобы побаловать себя или других, примерно раз в месяц. Каждую неделю покупают что-то спонтанно 18% респондентов", - свидетельствуют результаты опроса.
При этом 50% таких покупок совершается в интернете, а в офлайн-магазинах - 38%.
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Более половины опрошенных (53%) чаще совершают спонтанные покупки, чтобы порадовать себя. Большинство из них — женщины (61%). И только 35% участников опроса чаще покупают что-то спонтанно для других.
Около трети респондентов готовы потратить на спонтанную покупку понравившихся товаров 2—5 тысяч рублей в месяц. Более 20% опрошенных готовы потратить на себя до 10 тысяч рублей, примерно столько могут выделить более 10 тысяч рублей.
Степень "спонтанности" покупки товара зависит от его категории, отмечается в статье. В целом чаще всего таким образом россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (26%), а также косметику и парфюмерию (24%).
 
Россияпокупки
 
 
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