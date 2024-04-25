https://ria.ru/20240425/pokupki-1942206389.html
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки - РИА Новости, 25.04.2024
Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки
Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:04
2024-04-25T12:04
2024-04-25T12:04
россия
покупки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993895_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_cd8de7b1979595a08990600a327c2c92.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса "Долями".Исследование основано на опросе жителей страны старше 18 лет из всех регионов."Более трети опрошенных (35%) совершают незапланированные покупки, чтобы побаловать себя или других, примерно раз в месяц. Каждую неделю покупают что-то спонтанно 18% респондентов", - свидетельствуют результаты опроса.При этом 50% таких покупок совершается в интернете, а в офлайн-магазинах - 38%.Более половины опрошенных (53%) чаще совершают спонтанные покупки, чтобы порадовать себя. Большинство из них — женщины (61%). И только 35% участников опроса чаще покупают что-то спонтанно для других.Около трети респондентов готовы потратить на спонтанную покупку понравившихся товаров 2—5 тысяч рублей в месяц. Более 20% опрошенных готовы потратить на себя до 10 тысяч рублей, примерно столько могут выделить более 10 тысяч рублей.Степень "спонтанности" покупки товара зависит от его категории, отмечается в статье. В целом чаще всего таким образом россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (26%), а также косметику и парфюмерию (24%).
https://radiosputnik.ru/20231220/pokupki-1916961305.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993895_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_70444632eabbcf5aa4b2165e90dda893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, покупки
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса "Долями".
Исследование основано на опросе жителей страны старше 18 лет из всех регионов.
"Более трети опрошенных (35%) совершают незапланированные покупки, чтобы побаловать себя или других, примерно раз в месяц. Каждую неделю покупают что-то спонтанно 18% респондентов", - свидетельствуют результаты опроса.
При этом 50% таких покупок совершается в интернете, а в офлайн-магазинах - 38%.
Более половины опрошенных (53%) чаще совершают спонтанные покупки, чтобы порадовать себя. Большинство из них — женщины (61%). И только 35% участников опроса чаще покупают что-то спонтанно для других.
Около трети респондентов готовы потратить на спонтанную покупку понравившихся товаров 2—5 тысяч рублей в месяц. Более 20% опрошенных готовы потратить на себя до 10 тысяч рублей, примерно столько могут выделить более 10 тысяч рублей.
Степень "спонтанности" покупки товара зависит от его категории, отмечается в статье. В целом чаще всего таким образом россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (26%), а также косметику и парфюмерию (24%).