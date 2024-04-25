https://ria.ru/20240425/pokupki-1942206389.html

Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки

Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки - РИА Новости, 25.04.2024

Опрос: более трети жителей России ежемесячно делают спонтанные покупки

Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:04

2024-04-25T12:04

2024-04-25T12:04

россия

покупки

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более трети жителей России примерно раз в месяц делают спонтанные покупки, большинство из них в интернет-магазинах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование сервиса "Долями".Исследование основано на опросе жителей страны старше 18 лет из всех регионов."Более трети опрошенных (35%) совершают незапланированные покупки, чтобы побаловать себя или других, примерно раз в месяц. Каждую неделю покупают что-то спонтанно 18% респондентов", - свидетельствуют результаты опроса.При этом 50% таких покупок совершается в интернете, а в офлайн-магазинах - 38%.Более половины опрошенных (53%) чаще совершают спонтанные покупки, чтобы порадовать себя. Большинство из них — женщины (61%). И только 35% участников опроса чаще покупают что-то спонтанно для других.Около трети респондентов готовы потратить на спонтанную покупку понравившихся товаров 2—5 тысяч рублей в месяц. Более 20% опрошенных готовы потратить на себя до 10 тысяч рублей, примерно столько могут выделить более 10 тысяч рублей.Степень "спонтанности" покупки товара зависит от его категории, отмечается в статье. В целом чаще всего таким образом россияне приобретают одежду и обувь (32%), товары для дома (26%), а также косметику и парфюмерию (24%).

https://radiosputnik.ru/20231220/pokupki-1916961305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, покупки