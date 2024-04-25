https://ria.ru/20240425/pogranichniki-1942271146.html
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу
Несколько украинских пограничников за три месяца помогли более двумстам мужчинам незаконно выехать с Украины в Польшу, сообщает Лычаковский районный суд Львова. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:35
2024-04-25T14:35
2024-04-25T15:01
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько украинских пограничников за три месяца помогли более двумстам мужчинам незаконно выехать с Украины в Польшу, сообщает Лычаковский районный суд Львова. В материалах дела, опубликованного в реестре судебных решений, указано, что сотрудниками погранслужбы с июля по сентябрь 2022 года "не внесены в базы данных сведения о пересечении государственной границы Украины в направлении Польши 207 граждан Украины призывного возраста". Согласно материалам суда, дело расследуется государственным бюро расследований Украины. Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко 22 апреля сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
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в мире, украина, польша, львов, андрей демченко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Львов, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу
Украинские пограничники помогли более 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу