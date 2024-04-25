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Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 25.04.2024 (обновлено: 15:01 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pogranichniki-1942271146.html
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу
Несколько украинских пограничников за три месяца помогли более двумстам мужчинам незаконно выехать с Украины в Польшу, сообщает Лычаковский районный суд Львова. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:35
2024-04-25T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
львов
андрей демченко
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько украинских пограничников за три месяца помогли более двумстам мужчинам незаконно выехать с Украины в Польшу, сообщает Лычаковский районный суд Львова. В материалах дела, опубликованного в реестре судебных решений, указано, что сотрудниками погранслужбы с июля по сентябрь 2022 года "не внесены в базы данных сведения о пересечении государственной границы Украины в направлении Польши 207 граждан Украины призывного возраста". Согласно материалам суда, дело расследуется государственным бюро расследований Украины. Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко 22 апреля сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941152848.html
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в мире, украина, польша, львов, андрей демченко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Львов, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
Украинские пограничники помогли 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу

Украинские пограничники помогли более 200 мужчинам незаконно выехать в Польшу

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Несколько украинских пограничников за три месяца помогли более двумстам мужчинам незаконно выехать с Украины в Польшу, сообщает Лычаковский районный суд Львова.
В материалах дела, опубликованного в реестре судебных решений, указано, что сотрудниками погранслужбы с июля по сентябрь 2022 года "не внесены в базы данных сведения о пересечении государственной границы Украины в направлении Польши 207 граждан Украины призывного возраста".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
ВСУ понимают, что мобилизация мало что изменит для них, пишут СМИ
19 апреля, 21:18
Согласно материалам суда, дело расследуется государственным бюро расследований Украины.
Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко 22 апреля сообщал, что ежедневно порядка десяти уклонистов предпринимают попытки незаконно выехать с Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
5 марта, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаЛьвовАндрей ДемченкоВладимир Зеленский
 
 
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