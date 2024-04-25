https://ria.ru/20240425/pogoda-1942276631.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные - РИА Новости, 25.04.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные
Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:01
2024-04-25T15:01
2024-04-25T15:09
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роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с воскресенья, примерно на 10 миллиметров ртутного столба повышается давление. Погода будет сначала облачной с частыми прояснениями, поэтому при прояснениях ночью температура будет воздуха понижаться за счет длинноволнового излучения. Уже в ночь на воскресенье - 4-6 градусов, а днем - 16-18", - сказал Вильфанд. По его словам, 29 апреля в Москве станет меньше облаков, ночные температуры останутся в том же диапазоне, а дневные поднимутся до 16-21 градуса. Такая же погода прогнозируется 30 апреля, существенных осадков в этот день не ожидается. "В среду, 1 мая, изменение циркуляции, будет больше уже облачности, температура все равно высокая. Ночные температуры – 8-10 градусов. Дневные температуры - около 20 градусов, но все-таки уже облачная погода и кратковременный, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные
Вильфанд: в Москве с воскресенья по среду ожидается 20 градусов тепла и дожди
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Начиная с воскресенья, примерно на 10 миллиметров ртутного столба повышается давление. Погода будет сначала облачной с частыми прояснениями, поэтому при прояснениях ночью температура будет воздуха понижаться за счет длинноволнового излучения. Уже в ночь на воскресенье - 4-6 градусов, а днем - 16-18", - сказал Вильфанд.
По его словам, 29 апреля в Москве станет меньше облаков, ночные температуры останутся в том же диапазоне, а дневные поднимутся до 16-21 градуса. Такая же погода прогнозируется 30 апреля, существенных осадков в этот день не ожидается.
"В среду, 1 мая, изменение циркуляции, будет больше уже облачности, температура все равно высокая. Ночные температуры – 8-10 градусов. Дневные температуры - около 20 градусов, но все-таки уже облачная погода и кратковременный, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.