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Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные - РИА Новости, 25.04.2024
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15:01 25.04.2024 (обновлено: 15:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pogoda-1942276631.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные - РИА Новости, 25.04.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные
Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:01
2024-04-25T15:09
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с воскресенья, примерно на 10 миллиметров ртутного столба повышается давление. Погода будет сначала облачной с частыми прояснениями, поэтому при прояснениях ночью температура будет воздуха понижаться за счет длинноволнового излучения. Уже в ночь на воскресенье - 4-6 градусов, а днем - 16-18", - сказал Вильфанд. По его словам, 29 апреля в Москве станет меньше облаков, ночные температуры останутся в том же диапазоне, а дневные поднимутся до 16-21 градуса. Такая же погода прогнозируется 30 апреля, существенных осадков в этот день не ожидается. "В среду, 1 мая, изменение циркуляции, будет больше уже облачности, температура все равно высокая. Ночные температуры – 8-10 градусов. Дневные температуры - около 20 градусов, но все-таки уже облачная погода и кратковременный, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные

Вильфанд: в Москве с воскресенья по среду ожидается 20 градусов тепла и дожди

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Начиная с воскресенья, примерно на 10 миллиметров ртутного столба повышается давление. Погода будет сначала облачной с частыми прояснениями, поэтому при прояснениях ночью температура будет воздуха понижаться за счет длинноволнового излучения. Уже в ночь на воскресенье - 4-6 градусов, а днем - 16-18", - сказал Вильфанд.
По его словам, 29 апреля в Москве станет меньше облаков, ночные температуры останутся в том же диапазоне, а дневные поднимутся до 16-21 градуса. Такая же погода прогнозируется 30 апреля, существенных осадков в этот день не ожидается.
"В среду, 1 мая, изменение циркуляции, будет больше уже облачности, температура все равно высокая. Ночные температуры – 8-10 градусов. Дневные температуры - около 20 градусов, но все-таки уже облачная погода и кратковременный, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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