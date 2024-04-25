https://ria.ru/20240425/pogoda-1942276631.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные - РИА Новости, 25.04.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые майские выходные

Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:01

2024-04-25T15:01

2024-04-25T15:09

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Около 20 градусов тепла прогнозируется в Москве и соседних регионах с воскресенья по среду, 1 мая возможны кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Начиная с воскресенья, примерно на 10 миллиметров ртутного столба повышается давление. Погода будет сначала облачной с частыми прояснениями, поэтому при прояснениях ночью температура будет воздуха понижаться за счет длинноволнового излучения. Уже в ночь на воскресенье - 4-6 градусов, а днем - 16-18", - сказал Вильфанд. По его словам, 29 апреля в Москве станет меньше облаков, ночные температуры останутся в том же диапазоне, а дневные поднимутся до 16-21 градуса. Такая же погода прогнозируется 30 апреля, существенных осадков в этот день не ожидается. "В среду, 1 мая, изменение циркуляции, будет больше уже облачности, температура все равно высокая. Ночные температуры – 8-10 градусов. Дневные температуры - около 20 градусов, но все-таки уже облачная погода и кратковременный, небольшой дождь", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии