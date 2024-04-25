https://ria.ru/20240425/pogoda-1942187953.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:20

2024-04-25T08:20

2024-04-25T08:29

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор южного циклона. Погода облачная с прояснениями, местами, преимущественно в первой половине дня, возможны небольшие кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21, в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода