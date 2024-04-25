https://ria.ru/20240425/pogoda-1942187953.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 25.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:20
2024-04-25T08:20
2024-04-25T08:29
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор южного циклона. Погода облачная с прояснениями, местами, преимущественно в первой половине дня, возможны небольшие кратковременные дожди. Днем в Москве плюс 19 - плюс 21, в Подмосковье от 17 до 22 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слабо растет, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20240424/pogoda-1941959704.html
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московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москве в четверг ожидаются дожди и до 21 градуса тепла