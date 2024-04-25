https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html
Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря - РИА Новости, 26.04.2024
Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
Президент Владимир Путин дал поручение сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-25T21:07
2024-04-25T21:07
2024-04-26T00:25
россия
москва
черное море
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручение сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря, сообщается на сайте Кремля.Время следование поездов, как уточняется, предполагается сократить до 16 часов. Ответственным за выполнение поручение назначено правительство.Доклад необходимо предоставить до 15 июня. Подготовить его должен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html
россия
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, черное море, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Москва, Черное море, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря
Путин поручил сократить время пути поездов от Москвы до Черного моря до 16 часов