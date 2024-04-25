https://ria.ru/20240425/poezda-1942347569.html

Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря

Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря - РИА Новости, 26.04.2024

Путин поручил сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря

Президент Владимир Путин дал поручение сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-25T21:07

2024-04-25T21:07

2024-04-26T00:25

россия

москва

черное море

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручение сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря, сообщается на сайте Кремля.Время следование поездов, как уточняется, предполагается сократить до 16 часов. Ответственным за выполнение поручение назначено правительство.Доклад необходимо предоставить до 15 июня. Подготовить его должен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240306/putin-1931550251.html

россия

москва

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, черное море, владимир путин, михаил мишустин