https://ria.ru/20240425/podzhog-1942378311.html

В Липецкой области мужчина поджег кассу в магазине

В Липецкой области мужчина поджег кассу в магазине - РИА Новости, 25.04.2024

В Липецкой области мужчина поджег кассу в магазине

Неадекватный мужчина облил горючим веществом торговый зал и кассовые аппараты в магазине в селе Кулешовка Липецкой области и угрожал всем ножом, сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T22:36

2024-04-25T22:36

2024-04-25T22:36

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Неадекватный мужчина облил горючим веществом торговый зал и кассовые аппараты в магазине в селе Кулешовка Липецкой области и угрожал всем ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону. Инцидент произошел в четверг около 18.30. "Неадекватный мужчина бегал по магазину с ножом и угрожал всем. Потом начал обливать горючим веществом зал. Облил кассовые аппараты и поджог. Один аппарат сгорел. На место приехали полиция и МЧС. Пострадавших и погибших нет. Огонь охватил три квадратных метра, он был оперативно ликвидирован огнеборцами МЧС России", — сообщили спасатели. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили РИА Новости, что задержанным оказался житель Липецка 2000 года рождения. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нарушитель общественного порядка был задержан. Бригадой скорой медицинской помощи он осмотрен, после чего доставлен в территориальный отдел полиции. Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Ущерб будет установлен в ходе проверки", — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, липецк, россия, липецкая область