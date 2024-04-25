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"С ними на короткой ноге". Что известно о бизнесмене, избившем подростков - РИА Новости, 25.04.2024
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08:00 25.04.2024 (обновлено: 08:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/podrostki-1942109547.html
"С ними на короткой ноге". Что известно о бизнесмене, избившем подростков
"С ними на короткой ноге". Что известно о бизнесмене, избившем подростков - РИА Новости, 25.04.2024
"С ними на короткой ноге". Что известно о бизнесмене, избившем подростков
Заботливый отец" и "успешный предприниматель" — так характеризуют чиновники из Иглино Рауфа Габдуллина, который с двумя сыновьями и приятелем избил подростков... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:00
2024-04-25T08:09
происшествия
криминал
общество
республика башкортостан
подростки
следственный комитет россии (ск рф)
полиция
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Мария Марикян. "Заботливый отец" и "успешный предприниматель" — так характеризуют чиновники из Иглино Рауфа Габдуллина, который с двумя сыновьями и приятелем избил подростков. Один из пострадавших попал в больницу с серьезными травмами. О громкой истории — в материале РИА Новости."На глазах у всех"Вечером 20 апреля в селе Иглино внедорожник Toyota Land Cruiser притормозил возле подростков, переходивших дорогу. За рулем был известный в Башкирии бизнесмен Рауф Габдуллин. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.Как заявили пострадавшие, предпринимателя возмутило, что "они не там ходят". Местная жительница Лейла рассказала в соцсетях подробности.&quot;Нас было около десяти человек, — вспоминает она. — Первым делом ударили нашего товарища, он полетел в обрыв. Затем начали бить моего молодого человека Ивана (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.). Остальные подростки разбежались. Я стала снимать видео, но жена Рауфа набросилась на меня, хотела вырвать телефон. Затем нас спросили, не будем ли обращаться в полицию. Ответили, что да, собираемся&quot;.По словам Лейлы, бизнесмен вызвался довезти их до участка. В машине, помимо подростков, были супруга и сын Рауфа. По дороге он кичился, что у семьи "много связей", и намекал, что им все сойдет с рук.Девушку и Ивана высадили на центральной площади. "На нас снова набросились. Рауф ударил меня несколько раз по лицу. И все это на глазах человек тридцати, — говорит Лейла. — Моего парня начали избивать толпой. Некий мужчина по имени Ислом выбил Ване зубы. Потом нас погрузили к нему в машину и высадили на остановке "Улица Крупской".В ту же ночь школьники зафиксировали побои. Затем поехали в полицию, где встретили своих обидчиков — Рауфа и его супругу: те писали встречное заявление. "А наутро мы узнали, что подростков, которые пытались сбежать, нашли. Каждого по очереди избивали толпой. Они побоялись подавать заявление. Этой банде уже несколько лет все сходит с рук", — объясняет Лейла.Ивана госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга и другими травмами."Примерный семьянин"Инцидент вызвал широкий резонанс, ведь Рауф на хорошем счету у местной администрации. Занимается строительством и лесозаготовкой. Судя по данным ЕГРЮЛ, ИП зарегистрировал еще в 2011-м. Возглавляет Ассоциацию лесопромышленников Иглинского района, активно участвует в общественной жизни района.Так, на сайте республиканского проекта "Атайсал", призванного поддерживать небольшие населенные пункты и решать их проблемы, Рауф презентовал два проекта. Вызвался организовать турнир по вольной борьбе (на это требовалось 200 тысяч), а также сбор гуманитарной помощи для фронта. Весной, по его словам, планировал шестую поездку "за ленту". "Сам собираю заказы и покупаю все, — рассказывал он. — Нужна спонсорская помощь — порядка миллиона рублей".В середине апреля на встрече с чиновниками заявил, что хочет открыть зал для занятий боксом и борьбой.Рауф Габдуллин родом из Уфы, в Иглино перебрался в 2005-м. У него две дочери и три сына. Один из них, 20-летний Вадим, учился в колледже, а в ноябре 2022-го отправился на срочную службу, находился на границе в Курской области. Награжден медалью "За воинскую доблесть".В день драки на странице во "ВКонтакте" у главы района Гюзель Насыровой появился пост, где та положительно отзывается о семье. После инцидента она удалила публикацию, но скрины разлетелись в соцсетях и местных СМИ.Позже Гюзель Насырова разместила видеообращение, где призналась, что "шокирована" произошедшим. "Встречалась с родителями подростков, поговорили. Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим", — пообещала она. И пожаловалась на травлю в соцсетях.На звонки и сообщения корреспондента РИА Новости чиновница не ответила.Задержание и извиненияВ итоге Рауфа Габдуллина, двух его сыновей, включая Вадима, а также приятеля семьи Ислома Надырова задержали. Следователи регионального главка СК России возбудили уголовное дело о хулиганстве.Иглинский районный суд Башкирии заключил Габдуллина под стражу на два месяца. Предприниматель просил поместить его под домашний арест и уверял, что извинился перед 17-летним Иваном "при личной встрече".На такой же срок арестовали Надырова. Во время суда он заявил, что не выбивал зубы Ивану, а лишь отвесил пару пощечин. Вину признал частично и добавил, что у него восемь детей, ипотека и беременная жена.Два месяца проведет за решеткой и Вадим Габдуллин. Уфимский адвокат Роман Петров, который представляет его интересы, сообщил РИА Новости, что будет подавать апелляцию в республиканский Верховный суд."В декабре того года Вадим вернулся домой после срочки. Твердо решил подписать контракт и отправиться на СВО. Четвертого апреля уже было готово отношение. В течение месяца должен был уехать", — говорит он.Меру пресечения второму, несовершеннолетнему сыну Рауфа еще не избрали.По части второй статьи о хулиганстве задержанным может грозить срок до семи лет. Либо штраф до миллиона рублей или же принудительные работы до пяти лет.
https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html
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происшествия, криминал, общество, республика башкортостан, подростки, следственный комитет россии (ск рф), полиция
Происшествия, Криминал, Общество, Республика Башкортостан, Подростки, Следственный комитет России (СК РФ), Полиция
"С ними на короткой ноге". Что известно о бизнесмене, избившем подростков

Адвокат: обвиняемый в избиении подростков в Башкирии хотел отправиться на СВО

Рауф Габдуллин с детьми
Рауф Габдуллин с детьми
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Мария Марикян. "Заботливый отец" и "успешный предприниматель" — так характеризуют чиновники из Иглино Рауфа Габдуллина, который с двумя сыновьями и приятелем избил подростков. Один из пострадавших попал в больницу с серьезными травмами. О громкой истории — в материале РИА Новости.

"На глазах у всех"

Вечером 20 апреля в селе Иглино внедорожник Toyota Land Cruiser притормозил возле подростков, переходивших дорогу. За рулем был известный в Башкирии бизнесмен Рауф Габдуллин. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
© YouTube канал "Дознание с Ильдаром Исангуловым"Рауф Габдуллин
Кадр из передачи Дознание с Ильдаром Исангуловым
© YouTube канал "Дознание с Ильдаром Исангуловым"
Рауф Габдуллин
Как заявили пострадавшие, предпринимателя возмутило, что "они не там ходят". Местная жительница Лейла рассказала в соцсетях подробности.
«

"Нас было около десяти человек, — вспоминает она. — Первым делом ударили нашего товарища, он полетел в обрыв. Затем начали бить моего молодого человека Ивана (имя несовершеннолетнего изменено. — Прим. ред.). Остальные подростки разбежались. Я стала снимать видео, но жена Рауфа набросилась на меня, хотела вырвать телефон. Затем нас спросили, не будем ли обращаться в полицию. Ответили, что да, собираемся".

По словам Лейлы, бизнесмен вызвался довезти их до участка. В машине, помимо подростков, были супруга и сын Рауфа. По дороге он кичился, что у семьи "много связей", и намекал, что им все сойдет с рук.
Девушку и Ивана высадили на центральной площади. "На нас снова набросились. Рауф ударил меня несколько раз по лицу. И все это на глазах человек тридцати, — говорит Лейла. — Моего парня начали избивать толпой. Некий мужчина по имени Ислом выбил Ване зубы. Потом нас погрузили к нему в машину и высадили на остановке "Улица Крупской".
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В ту же ночь школьники зафиксировали побои. Затем поехали в полицию, где встретили своих обидчиков — Рауфа и его супругу: те писали встречное заявление. "А наутро мы узнали, что подростков, которые пытались сбежать, нашли. Каждого по очереди избивали толпой. Они побоялись подавать заявление. Этой банде уже несколько лет все сходит с рук", — объясняет Лейла.
Ивана госпитализировали в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга и другими травмами.

"Примерный семьянин"

Инцидент вызвал широкий резонанс, ведь Рауф на хорошем счету у местной администрации. Занимается строительством и лесозаготовкой. Судя по данным ЕГРЮЛ, ИП зарегистрировал еще в 2011-м. Возглавляет Ассоциацию лесопромышленников Иглинского района, активно участвует в общественной жизни района.
Так, на сайте республиканского проекта "Атайсал", призванного поддерживать небольшие населенные пункты и решать их проблемы, Рауф презентовал два проекта. Вызвался организовать турнир по вольной борьбе (на это требовалось 200 тысяч), а также сбор гуманитарной помощи для фронта. Весной, по его словам, планировал шестую поездку "за ленту". "Сам собираю заказы и покупаю все, — рассказывал он. — Нужна спонсорская помощь — порядка миллиона рублей".
© Фото : глава администрации МР Иглинский район Республики БашкортостанБизнесмен Рауф Габдуллин на приеме у главы Иглинского района Гюзель Насыровой
Бизнесмен Рауф на приеме у главы Иглинского района Гюзель Насыровой - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : глава администрации МР Иглинский район Республики Башкортостан
Бизнесмен Рауф Габдуллин на приеме у главы Иглинского района Гюзель Насыровой
В середине апреля на встрече с чиновниками заявил, что хочет открыть зал для занятий боксом и борьбой.
Рауф Габдуллин родом из Уфы, в Иглино перебрался в 2005-м. У него две дочери и три сына. Один из них, 20-летний Вадим, учился в колледже, а в ноябре 2022-го отправился на срочную службу, находился на границе в Курской области. Награжден медалью "За воинскую доблесть".
В день драки на странице во "ВКонтакте" у главы района Гюзель Насыровой появился пост, где та положительно отзывается о семье. После инцидента она удалила публикацию, но скрины разлетелись в соцсетях и местных СМИ.
Позже Гюзель Насырова разместила видеообращение, где призналась, что "шокирована" произошедшим. "Встречалась с родителями подростков, поговорили. Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим", — пообещала она. И пожаловалась на травлю в соцсетях.
На звонки и сообщения корреспондента РИА Новости чиновница не ответила.

Задержание и извинения

В итоге Рауфа Габдуллина, двух его сыновей, включая Вадима, а также приятеля семьи Ислома Надырова задержали. Следователи регионального главка СК России возбудили уголовное дело о хулиганстве.
© sledcom02/TelegramОдин из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
Один из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
© sledcom02/Telegram
Один из подозреваемых в избиении компании молодых людей, задержанный в Иглинском районе Башкирии
Иглинский районный суд Башкирии заключил Габдуллина под стражу на два месяца. Предприниматель просил поместить его под домашний арест и уверял, что извинился перед 17-летним Иваном "при личной встрече".
На такой же срок арестовали Надырова. Во время суда он заявил, что не выбивал зубы Ивану, а лишь отвесил пару пощечин. Вину признал частично и добавил, что у него восемь детей, ипотека и беременная жена.
Два месяца проведет за решеткой и Вадим Габдуллин. Уфимский адвокат Роман Петров, который представляет его интересы, сообщил РИА Новости, что будет подавать апелляцию в республиканский Верховный суд.
© sledcom02/TelegramФигурант уголовного дела об избиении молодых людей в Иглино
Фигурант уголовного дела об избиении молодых людей в Иглино
© sledcom02/Telegram
Фигурант уголовного дела об избиении молодых людей в Иглино
"В декабре того года Вадим вернулся домой после срочки. Твердо решил подписать контракт и отправиться на СВО. Четвертого апреля уже было готово отношение. В течение месяца должен был уехать", — говорит он.
Меру пресечения второму, несовершеннолетнему сыну Рауфа еще не избрали.
По части второй статьи о хулиганстве задержанным может грозить срок до семи лет. Либо штраф до миллиона рублей или же принудительные работы до пяти лет.
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