Рейтинг@Mail.ru
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 25.04.2024 (обновлено: 05:42 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/podderzhka-1942178495.html
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:14
2024-04-25T05:42
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_0:122:2943:1777_1920x0_80_0_0_4aa3d205161b390adbf5ab35e5b7005b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. "Выполнили взлет парой, полет на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Игорь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. После полёта специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету. Минобороны также показало кадры подготовки самолётов к вылету, взлёта, полёта парой и нанесения удара.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914556596_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8de824bda7d89e5a4bae1bfdb49ddc87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ

Минобороны: Су-25 ударили по позициям ВСУ для поддержки группировки "Юг"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В США раскрыли, как изменится ход сражений после принятия пакета помощи ВСУ
20 апреля, 21:18
Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
"Выполнили взлет парой, полет на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Игорь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
После полёта специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету.
Минобороны также показало кадры подготовки самолётов к вылету, взлёта, полёта парой и нанесения удара.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Ситуация непоправимая". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала