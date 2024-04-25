https://ria.ru/20240425/podderzhka-1942178495.html
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:14
2024-04-25T05:14
2024-04-25T05:42
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. "Выполнили взлет парой, полет на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Игорь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. После полёта специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету. Минобороны также показало кадры подготовки самолётов к вылету, взлёта, полёта парой и нанесения удара.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ
Минобороны: Су-25 ударили по позициям ВСУ для поддержки группировки "Юг"
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
"Выполнили взлет парой, полет на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Игорь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
После полёта специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету.
Минобороны также показало кадры подготовки самолётов к вылету, взлёта, полёта парой и нанесения удара.