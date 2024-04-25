https://ria.ru/20240425/podderzhka-1942178495.html

Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ

Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024

Су-25 поддержали группировку "Юг" ударом по опорному пункту ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:14

2024-04-25T05:14

2024-04-25T05:42

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО для поддержки российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в интересах группировки "Юг" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. "Выполнили взлет парой, полет на предельно малой высоте, пуск неуправляемыми ракетами с кабрирования по заданным целям. Победа будет за нами!", – рассказал лётчик Су-25 Игорь в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. После полёта специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили их к повторному боевому вылету. Минобороны также показало кадры подготовки самолётов к вылету, взлёта, полёта парой и нанесения удара.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941275498.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1942056736.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность