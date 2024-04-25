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В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы - РИА Новости, 25.04.2024
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19:57 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/perekhody-1942354205.html
В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы
В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы - РИА Новости, 25.04.2024
В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы
Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая в ЦАО и ЮВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:57
2024-04-25T19:57
общество
цао
ювао (москва)
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая в ЦАО и ЮВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Двадцать шестого апреля, второго и пятого мая в ЦАО и ЮВАО будут временно закрыты подземные пешеходные переходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходные переходы будут временно закрыты на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы: 26 апреля, 2 мая — с 17.30 до окончания мероприятия, 5 мая — с 5.00 до окончания мероприятия. Кроме того, они будут закрыты и на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат: 26 апреля, 2 мая — с 22.00 до окончания мероприятия, 5 мая — с 10.00 до окончания мероприятия. "Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html
цао
ювао (москва)
садовое кольцо (москва)
москва
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общество, цао, ювао (москва), садовое кольцо (москва), москва
Общество, ЦАО, ЮВАО (Москва), Садовое кольцо (Москва), Москва
В некоторых округах Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы

В ЦАО и ЮВАО в Москве временно закроют подземные пешеходные переходы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПодземный пешеходный переход
Подземный пешеходный переход - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подземный пешеходный переход. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Подземные пешеходные переходы будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая в ЦАО и ЮВАО в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"Двадцать шестого апреля, второго и пятого мая в ЦАО и ЮВАО будут временно закрыты подземные пешеходные переходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходные переходы будут временно закрыты на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы: 26 апреля, 2 мая — с 17.30 до окончания мероприятия, 5 мая — с 5.00 до окончания мероприятия.
Кроме того, они будут закрыты и на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат: 26 апреля, 2 мая — с 22.00 до окончания мероприятия, 5 мая — с 10.00 до окончания мероприятия.
«
"Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская", - добавляется в сообщении.
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ОбществоЦАОЮВАО (Москва)Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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