https://ria.ru/20240425/pavodok-1942225797.html

В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог

В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог - РИА Новости, 25.04.2024

В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог

Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:31

2024-04-25T11:31

2024-04-25T11:31

происшествия

тюменская область

назарово

юрга

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. По данным ведомства, подтоплены следующие участки региональных дорог в Абатском районе: деревня Максимова – деревня Земляная, деревня Максимова – деревня Водолазово, деревня Фирсова – деревня Бурдина, деревня Фирсова – деревня Репьева, село Тушнолобово – деревня Ефимова, село Абатское – деревня Лихачева, деревня Лихачева – деревня Бокова и деревня Бокова – село Банниково. Отмечается, что в связи с подтоплением низководного моста в районе села Ощепково нет прямого сообщения с населенными пунктами Назарово, Юрга, Черемшанка. Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 12.00 (10.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 сантиметров. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 960 сантиметров. Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным местных властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html

https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html

https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html

тюменская область

назарово

юрга

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюменская область, назарово, юрга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024