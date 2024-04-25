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В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог - РИА Новости, 25.04.2024
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11:31 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/pavodok-1942225797.html
В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог
В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог - РИА Новости, 25.04.2024
В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог
Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:31
2024-04-25T11:31
происшествия
тюменская область
назарово
юрга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. По данным ведомства, подтоплены следующие участки региональных дорог в Абатском районе: деревня Максимова – деревня Земляная, деревня Максимова – деревня Водолазово, деревня Фирсова – деревня Бурдина, деревня Фирсова – деревня Репьева, село Тушнолобово – деревня Ефимова, село Абатское – деревня Лихачева, деревня Лихачева – деревня Бокова и деревня Бокова – село Банниково. Отмечается, что в связи с подтоплением низководного моста в районе села Ощепково нет прямого сообщения с населенными пунктами Назарово, Юрга, Черемшанка. Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 12.00 (10.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 сантиметров. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 960 сантиметров. Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным местных властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч. Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html
https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html
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тюменская область
назарово
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происшествия, тюменская область, назарово, юрга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Назарово, Юрга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог

В Абатском районе под Тюменью подтоплены восемь участков региональных дорог

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramСитуация в Тюменской области
Ситуация в Тюменской области
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Ситуация в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
По данным ведомства, подтоплены следующие участки региональных дорог в Абатском районе: деревня Максимова – деревня Земляная, деревня Максимова – деревня Водолазово, деревня Фирсова – деревня Бурдина, деревня Фирсова – деревня Репьева, село Тушнолобово – деревня Ефимова, село Абатское – деревня Лихачева, деревня Лихачева – деревня Бокова и деревня Бокова – село Банниково.
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Отмечается, что в связи с подтоплением низководного моста в районе села Ощепково нет прямого сообщения с населенными пунктами Назарово, Юрга, Черемшанка.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 12.00 (10.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 сантиметров. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 960 сантиметров.
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Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным местных властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
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