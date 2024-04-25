В Абатском районе под Тюменью затоплены восемь участков дорог
В Абатском районе под Тюменью подтоплены восемь участков региональных дорог
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Восемь участков региональных дорог подтоплено в Абатском районе Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
По данным ведомства, подтоплены следующие участки региональных дорог в Абатском районе: деревня Максимова – деревня Земляная, деревня Максимова – деревня Водолазово, деревня Фирсова – деревня Бурдина, деревня Фирсова – деревня Репьева, село Тушнолобово – деревня Ефимова, село Абатское – деревня Лихачева, деревня Лихачева – деревня Бокова и деревня Бокова – село Банниково.
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Согласно данным гидрологического бюллетеня, к 12.00 (10.00 мск) четверга уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 сантиметров. Критическая отметка уровня воды для населенного пункта – 960 сантиметров.
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Вечером в понедельник власти Абатского района объявили эвакуацию жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению. По данным местных властей, эвакуированы более 800 человек, в том числе в пункты временного размещения 104 человека. Девять населенных пунктов отрезаны от большой земли водой. Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
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