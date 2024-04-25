https://ria.ru/20240425/pavodok-1942206539.html

Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск

Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск - РИА Новости, 25.04.2024

Паводковая вода закрыла всю пойму у трассы Тюмень — Омск

Паводковая вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень – Омск, за последние трое суток подъем составил больше 4 метров, сообщил глава региона Александр... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:13

2024-04-25T10:13

2024-04-25T10:44

тюмень

омск

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Паводковая вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень – Омск, за последние трое суток подъем составил больше 4 метров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Вода закрыла всю пойму у федеральной трассы Тюмень – Омск. За последние трое суток подъем составил больше 4 метров. До рекордного уровня 2017 года остается всего 19 сантиметров. Судя по всему, уже сегодня это максимальное значение будет побито", - написал Моор.По его словам, все работы по укреплению насыпей завершены, заготовлено 109 тысяч мешков с грунтом.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в Упоровском районе с 19,5 тысячами жителей.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек. Подтопленными остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2,8 тысячи приусадебных участков и 17 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240422/pavodok-1941439579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюмень, омск, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия