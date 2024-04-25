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В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка - РИА Новости, 25.04.2024
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10:11 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/pavodok-1942206249.html
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка - РИА Новости, 25.04.2024
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка
Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:11
2024-04-25T10:11
коркино
тюменская область
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка", - написал Моор.
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коркино
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коркино, тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024
Коркино, Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка

Губернатор Моор: в тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка

© Александр Моор/TelegramСело Коркино Тюменской области
Село Коркино Тюменской области
© Александр Моор/Telegram
Село Коркино Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка", - написал Моор.
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КоркиноТюменская областьТобол (река)Александр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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