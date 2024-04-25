https://ria.ru/20240425/pavodok-1942206249.html
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка - РИА Новости, 25.04.2024
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка
Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:11
2024-04-25T10:11
2024-04-25T10:11
коркино
тюменская область
тобол (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка", - написал Моор.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939110077.html
коркино
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коркино, тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024
Коркино, Тюменская область, Тобол (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024
В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка
Губернатор Моор: в тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка