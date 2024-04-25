https://ria.ru/20240425/pavodok-1942206249.html

В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка

В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка - РИА Новости, 25.04.2024

В тюменском селе Коркино в пятницу ожидается пик паводка

Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:11

2024-04-25T10:11

2024-04-25T10:11

коркино

тюменская область

тобол (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Пик паводка в селе Коркино Тюменской области ожидается в пятницу, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "На Тоболе, в районе села Упорово, сегодня ожидается выход воды на пойму. В селе Коркино уже завтра пик паводка", - написал Моор.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939110077.html

коркино

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коркино, тюменская область, тобол (река), александр моор, наводнения в россии — 2024