https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию

Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию - РИА Новости, 25.04.2024

Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию

"Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — говорил Зеленский в интервью CBS... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:00

2024-04-25T08:00

2024-04-25T13:19

специальная военная операция на украине

украина

сша

чей боуз

оксана маркарова

raytheon

вооруженные силы украины

lockheed martin

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. "Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — говорил Зеленский в интервью CBS в конце марта. Но спустя пару недель запросы кратно возросли: "Желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом". О том, с какими трудностями сталкивается Запад, пытаясь удовлетворить украинские аппетиты, — в материале РИА Новости.Не панацеяПервые Patriot Киев получил в апреле 2023-го — после "ударов возмездия" по энергоструктуре в ответ на организованный украинской разведкой теракт на Крымском мосту. Однако ситуацию это изменило несильно: российским ракетчикам по-прежнему удавалось уничтожать выбранные цели.Более того, американские комплексы ПВО оказались уязвимы — Минобороны неоднократно сообщало об их поражении. Это подтверждали и западные журналисты, и Киев.Убедительное свидетельство того, что ряды Patriot поредели, — недавние успешные обстрелы украинской энергосистемы. Помимо нескольких гидроэлектростанций, включая Днепрогэс, из строя вывели шесть из девяти имеющихся ТЭС. Для восстановления четырех из них, как сообщили в Киеве, потребуются годы.После этого и посыпались мольбы о новых поставках. "На Украине закончились ракеты для Patriot и IRIS-T. Также истощено или уничтожено большинство запасов для других средств ПВО", — утверждал немецкий журналист Юлиан Репке. В Киеве пояснили: сами такие боеприпасы не производим, помочь может только Запад.Сложности с поставкамиОднако у спонсоров арсеналы ограничены. Ирландский репортер Чей Боуз отметил, что Зеленский замахнулся ни много ни мало на четверть всех "Пэтриотов" в мире и никто не решится на подобные поставки ВСУ.Его возмущение разделяют и эксперты. "Это огромное число — у самих США только 15 дивизионов Patriot. А они хотят 25", — приводит Defense News слова Марка Кансиана, полковника в отставке и аналитика из Центра стратегических и международных исследований.В Киеве же свои запросы считают минимальными.Такие "минимальные запросы" недешево обходятся Западу. Одна батарея Patriot — это пункт боевого управления, радиолокационная станция, транспортно-пусковые установки (до восьми единиц, каждая — с четырьмя ракетами), антенная мачта и узел связи, источники энергоснабжения. В дивизионе несколько батарей. Одна стоит около миллиарда долларов, а ракета — от одного до восьми миллионов в зависимости от модели.Неудивительно, что союзники не спешат. Так, Германия в этом году согласилась передать лишь еще один комплекс — третий в общей сложности. Причем, о каком числе пусковых установок идет речь, в Берлине не уточнили."Пэтриоты" есть у Польши, Испании, Швеции, Нидерландов и Греции. И никто из них не горит желанием поделиться. Поляки объяснили, что самим надо — из-за близости к зоне конфликта. В Нидерландах сослались на исчерпанность своих ресурсов и выразили готовность заплатить тем, кто решится пожертвовать собственными ПВО. В Греции выдвинули встречные политические и финансовые требования: гарантии защиты со стороны США от турецкой угрозы, замену в случае уничтожения комплекса на Украине и компенсацию из американского пакета помощи Киеву в 61 миллиард долларов.Угнаться за спросомКонечно, главный выгодоприобретатель в данной ситуации — Raytheon, производитель. Но и здесь есть загвоздка.По словам главы корпорации Тома Лалиберти, в год с завода выходит всего 12 пусковых установок. Зеленский же требует 175-200 — и прямо сейчас. Кроме того, нужны боеприпасы. Россия, как говорит Зеленский, только в марте выпустила по военным и инфраструктурным объектам на Украине 230 беспилотников и 130 ракет (крылатых, баллистических и гиперзвуковых). Значит, снарядов требуется много.В 2018-м компания Lockheed Martin собирала 350 ракет в год и намеревалась довести этот показатель до 500 к 2021-му. План выполнили с задержкой — в 2023 году. В 2024-м хотят сделать 550 с перспективой 650 к 2027-му. Это связано и с угрозой конфликта на Тайване: комплексов ПВО и боеприпасов к ним не хватает даже для Украины, что уж говорить о противостоянии с Китаем.И постоянно усложняется логистика. Patriot производит Raytheon, ракеты для них — Lockheed Martin, двигатели к ним — "дочка" L3Harris Technologies, головки самонаведения — Boeing.Но из-за последствий пандемии и обилия заказов мощностей не хватает, поэтому приходится привлекать другие компании — в том числе зарубежные. В частности, на этой неделе Raytheon подписала соглашение с испанской Grupo Oesia о производстве комплектующих для комплексов ПВО в Испании.На этом фоне особенно наивным выглядит заявление киевского посла в США Оксаны Маркаровой о готовности наладить выпуск Patriot на Украине. "Без того, чтобы мы сами производили как минимум значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись", — сказала она. Показательно, что немецкая Rheinmetall еще в июле прошлого года выражала намерение "в течение трех месяцев" открыть бронетанковый завод на подконтрольных Киеву территориях. Все это так и осталось словами.Вряд ли Запад сможет резко увеличить выпуск столь желанных для киевского режима систем. Да и вопрос эффективности Patriot в противостоянии с российскими ракетами остается открытым. В Москве же собираются усилить удары по тылам ВСУ, чтобы усложнить им снабжение. А без постоянного притока боеприпасов и пополнения личного состава фронт не удержать.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, сша, чей боуз, оксана маркарова, raytheon, вооруженные силы украины, lockheed martin