https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию
Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию - РИА Новости, 25.04.2024
Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию
"Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — говорил Зеленский в интервью CBS... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:00
2024-04-25T08:00
2024-04-25T13:19
специальная военная операция на украине
украина
сша
чей боуз
оксана маркарова
raytheon
вооруженные силы украины
lockheed martin
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания. "Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — говорил Зеленский в интервью CBS в конце марта. Но спустя пару недель запросы кратно возросли: "Желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом". О том, с какими трудностями сталкивается Запад, пытаясь удовлетворить украинские аппетиты, — в материале РИА Новости.Не панацеяПервые Patriot Киев получил в апреле 2023-го — после "ударов возмездия" по энергоструктуре в ответ на организованный украинской разведкой теракт на Крымском мосту. Однако ситуацию это изменило несильно: российским ракетчикам по-прежнему удавалось уничтожать выбранные цели.Более того, американские комплексы ПВО оказались уязвимы — Минобороны неоднократно сообщало об их поражении. Это подтверждали и западные журналисты, и Киев.Убедительное свидетельство того, что ряды Patriot поредели, — недавние успешные обстрелы украинской энергосистемы. Помимо нескольких гидроэлектростанций, включая Днепрогэс, из строя вывели шесть из девяти имеющихся ТЭС. Для восстановления четырех из них, как сообщили в Киеве, потребуются годы.После этого и посыпались мольбы о новых поставках. "На Украине закончились ракеты для Patriot и IRIS-T. Также истощено или уничтожено большинство запасов для других средств ПВО", — утверждал немецкий журналист Юлиан Репке. В Киеве пояснили: сами такие боеприпасы не производим, помочь может только Запад.Сложности с поставкамиОднако у спонсоров арсеналы ограничены. Ирландский репортер Чей Боуз отметил, что Зеленский замахнулся ни много ни мало на четверть всех "Пэтриотов" в мире и никто не решится на подобные поставки ВСУ.Его возмущение разделяют и эксперты. "Это огромное число — у самих США только 15 дивизионов Patriot. А они хотят 25", — приводит Defense News слова Марка Кансиана, полковника в отставке и аналитика из Центра стратегических и международных исследований.В Киеве же свои запросы считают минимальными.Такие "минимальные запросы" недешево обходятся Западу. Одна батарея Patriot — это пункт боевого управления, радиолокационная станция, транспортно-пусковые установки (до восьми единиц, каждая — с четырьмя ракетами), антенная мачта и узел связи, источники энергоснабжения. В дивизионе несколько батарей. Одна стоит около миллиарда долларов, а ракета — от одного до восьми миллионов в зависимости от модели.Неудивительно, что союзники не спешат. Так, Германия в этом году согласилась передать лишь еще один комплекс — третий в общей сложности. Причем, о каком числе пусковых установок идет речь, в Берлине не уточнили."Пэтриоты" есть у Польши, Испании, Швеции, Нидерландов и Греции. И никто из них не горит желанием поделиться. Поляки объяснили, что самим надо — из-за близости к зоне конфликта. В Нидерландах сослались на исчерпанность своих ресурсов и выразили готовность заплатить тем, кто решится пожертвовать собственными ПВО. В Греции выдвинули встречные политические и финансовые требования: гарантии защиты со стороны США от турецкой угрозы, замену в случае уничтожения комплекса на Украине и компенсацию из американского пакета помощи Киеву в 61 миллиард долларов.Угнаться за спросомКонечно, главный выгодоприобретатель в данной ситуации — Raytheon, производитель. Но и здесь есть загвоздка.По словам главы корпорации Тома Лалиберти, в год с завода выходит всего 12 пусковых установок. Зеленский же требует 175-200 — и прямо сейчас. Кроме того, нужны боеприпасы. Россия, как говорит Зеленский, только в марте выпустила по военным и инфраструктурным объектам на Украине 230 беспилотников и 130 ракет (крылатых, баллистических и гиперзвуковых). Значит, снарядов требуется много.В 2018-м компания Lockheed Martin собирала 350 ракет в год и намеревалась довести этот показатель до 500 к 2021-му. План выполнили с задержкой — в 2023 году. В 2024-м хотят сделать 550 с перспективой 650 к 2027-му. Это связано и с угрозой конфликта на Тайване: комплексов ПВО и боеприпасов к ним не хватает даже для Украины, что уж говорить о противостоянии с Китаем.И постоянно усложняется логистика. Patriot производит Raytheon, ракеты для них — Lockheed Martin, двигатели к ним — "дочка" L3Harris Technologies, головки самонаведения — Boeing.Но из-за последствий пандемии и обилия заказов мощностей не хватает, поэтому приходится привлекать другие компании — в том числе зарубежные. В частности, на этой неделе Raytheon подписала соглашение с испанской Grupo Oesia о производстве комплектующих для комплексов ПВО в Испании.На этом фоне особенно наивным выглядит заявление киевского посла в США Оксаны Маркаровой о готовности наладить выпуск Patriot на Украине. "Без того, чтобы мы сами производили как минимум значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись", — сказала она. Показательно, что немецкая Rheinmetall еще в июле прошлого года выражала намерение "в течение трех месяцев" открыть бронетанковый завод на подконтрольных Киеву территориях. Все это так и осталось словами.Вряд ли Запад сможет резко увеличить выпуск столь желанных для киевского режима систем. Да и вопрос эффективности Patriot в противостоянии с российскими ракетами остается открытым. В Москве же собираются усилить удары по тылам ВСУ, чтобы усложнить им снабжение. А без постоянного притока боеприпасов и пополнения личного состава фронт не удержать.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, чей боуз, оксана маркарова, raytheon, вооруженные силы украины, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Чей Боуз, Оксана Маркарова, Raytheon, Вооруженные силы Украины, Lockheed Martin
Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию
Посол Украины в США заявила о намерении Киева производить системы Patriot
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Давид Нармания.
"Пять-семь систем Patriot от США защитят индустриальные объекты на Украине. <...> Они разблокируют небо, будут шаги вперед", — говорил Зеленский в интервью CBS
в конце марта. Но спустя пару недель запросы кратно возросли: "Желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом". О том, с какими трудностями сталкивается Запад, пытаясь удовлетворить украинские аппетиты, — в материале РИА Новости.
Первые Patriot Киев получил в апреле 2023-го — после "ударов возмездия" по энергоструктуре в ответ на организованный украинской разведкой теракт на Крымском мосту. Однако ситуацию это изменило несильно: российским ракетчикам по-прежнему удавалось уничтожать выбранные цели.
Более того, американские комплексы ПВО оказались уязвимы — Минобороны неоднократно сообщало об их поражении. Это подтверждали и западные журналисты, и Киев.
Убедительное свидетельство того, что ряды Patriot поредели, — недавние успешные обстрелы украинской энергосистемы. Помимо нескольких гидроэлектростанций, включая Днепрогэс, из строя вывели шесть из девяти имеющихся ТЭС. Для восстановления четырех из них, как сообщили в Киеве, потребуются годы.
После этого и посыпались мольбы о новых поставках. "На Украине
закончились ракеты для Patriot и IRIS-T. Также истощено или уничтожено большинство запасов для других средств ПВО", — утверждал
немецкий журналист Юлиан Репке. В Киеве пояснили: сами такие боеприпасы не производим, помочь может только Запад.
Однако у спонсоров арсеналы ограничены. Ирландский репортер Чей Боуз
отметил, что Зеленский замахнулся ни много ни мало на четверть всех "Пэтриотов" в мире и никто не решится на подобные поставки ВСУ
.
Его возмущение разделяют и эксперты. "Это огромное число — у самих США
только 15 дивизионов Patriot. А они хотят 25", — приводит Defense News
слова Марка Кансиана, полковника в отставке и аналитика из Центра стратегических и международных исследований
.
В Киеве же свои запросы считают минимальными.
Такие "минимальные запросы" недешево обходятся Западу. Одна батарея Patriot — это пункт боевого управления, радиолокационная станция, транспортно-пусковые установки (до восьми единиц, каждая — с четырьмя ракетами), антенная мачта и узел связи, источники энергоснабжения. В дивизионе несколько батарей. Одна стоит около миллиарда долларов, а ракета — от одного до восьми миллионов в зависимости от модели.
Неудивительно, что союзники не спешат. Так, Германия
в этом году согласилась передать лишь еще один комплекс — третий в общей сложности. Причем, о каком числе пусковых установок идет речь, в Берлине не уточнили.
"Пэтриоты" есть у Польши
, Испании
, Швеции
, Нидерландов
и Греции
. И никто из них не горит желанием поделиться. Поляки объяснили
, что самим надо — из-за близости к зоне конфликта. В Нидерландах сослались на исчерпанность своих ресурсов и выразили готовность заплатить
тем, кто решится пожертвовать собственными ПВО. В Греции выдвинули
встречные политические и финансовые требования: гарантии защиты со стороны США от турецкой угрозы, замену в случае уничтожения комплекса на Украине и компенсацию из американского пакета помощи Киеву в 61 миллиард долларов.
Конечно, главный выгодоприобретатель в данной ситуации — Raytheon
, производитель. Но и здесь есть загвоздка.
По словам главы корпорации Тома Лалиберти, в год с завода выходит всего 12 пусковых установок. Зеленский же требует 175-200 — и прямо сейчас. Кроме того, нужны боеприпасы. Россия, как говорит Зеленский, только в марте выпустила по военным и инфраструктурным объектам на Украине 230 беспилотников и 130 ракет (крылатых, баллистических и гиперзвуковых). Значит, снарядов требуется много.
В 2018-м компания Lockheed Martin
собирала 350 ракет в год и намеревалась довести этот показатель до 500 к 2021-му. План выполнили с задержкой — в 2023 году. В 2024-м хотят сделать 550 с перспективой 650 к 2027-му. Это связано и с угрозой конфликта на Тайване
: комплексов ПВО и боеприпасов к ним не хватает даже для Украины, что уж говорить о противостоянии с Китаем
.
И постоянно усложняется логистика. Patriot производит Raytheon, ракеты для них — Lockheed Martin, двигатели к ним — "дочка" L3Harris Technologies, головки самонаведения — Boeing.
Но из-за последствий пандемии и обилия заказов мощностей не хватает, поэтому приходится привлекать другие компании — в том числе зарубежные. В частности, на этой неделе Raytheon подписала соглашение с испанской Grupo Oesia о производстве комплектующих для комплексов ПВО в Испании.
На этом фоне особенно наивным выглядит заявление киевского посла в США Оксаны Маркаровой
о готовности наладить выпуск Patriot на Украине. "Без того, чтобы мы сами производили как минимум значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись", — сказала она. Показательно, что немецкая Rheinmetall еще в июле прошлого года выражала намерение "в течение трех месяцев" открыть бронетанковый завод на подконтрольных Киеву территориях. Все это так и осталось словами.
Вряд ли Запад сможет резко увеличить выпуск столь желанных для киевского режима систем. Да и вопрос эффективности Patriot в противостоянии с российскими ракетами остается открытым. В Москве же собираются усилить удары по тылам ВСУ, чтобы усложнить им снабжение. А без постоянного притока боеприпасов и пополнения личного состава фронт не удержать.