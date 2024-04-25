https://ria.ru/20240425/parkovka-1942184984.html

Парковка в Москве станет бесплатной на майских праздниках

Парковка в Москве станет бесплатной на майских праздниках - РИА Новости, 25.04.2024

Парковка в Москве станет бесплатной на майских праздниках

Парковка в Москве станет бесплатной во время майских праздников 29, 30 апреля и 1, 9, 10 и 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T07:37

2024-04-25T07:37

2024-04-25T07:37

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Парковка в Москве станет бесплатной во время майских праздников 29, 30 апреля и 1, 9, 10 и 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной. Это коснётся всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что 12 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Помимо этого, сообщается, что парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

https://ria.ru/20240423/prazdnik-1941770453.html

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общество, москва, сергей собянин, авто