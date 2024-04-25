https://ria.ru/20240425/osvobozhdenie-1940786990.html

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Самаре

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Самаре - РИА Новости, 25.04.2024

Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открылась в Самаре

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась на... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:00

2024-04-25T10:00

2024-04-25T16:44

освобождение. путь к победе

общество

самарская область

самара

белоруссия

дмитрий азаров

наталья тюрина

юрий левитан

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе", посвященная советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась на площадке Самарского университета. Экспозиция будет работать до конца июня.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. В рамках проекта отражены события 1944-1945 годов через образы простых людей на фронте, в тылу, в ходе освобождения территорий СССР, а также Восточной Европы. Особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу."Историческая память – это та основа, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее нашей страны, обеспечивает преемственность поколений и кровную связь с нашими великими предками, солдатами и офицерами "Бессмертного полка", которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины", – рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Он подчеркнул, что сохранению исторической памяти способствует и проект "Освобождение. Путь к Победе", направленный на воспитание патриотизма, формирование и развитие единой исторической общности регионов России, включая освобожденные территории."Крайне важно, чтобы новые поколения знали о том, какой ценой была завоевана Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать в следующем году. Чтобы все мы гордились вкладом, который внес в ее достижение каждый российский регион, в том числе Самарская область, ставшая кузницей оружия Победы. Чтобы каждый россиянин понимал, что сплоченность, народное единство, боевой и трудовой подвиг сотен тысяч соотечественников и тогда, и сейчас являются залогом и основой Победы – одной на всех", – добавил Азаров.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволяет посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о данных событиях.Как отметил ректор Самарского университета, председатель регионального отделения общества "Знание" Владимир Богатырев, вуз с радостью принял участие в проекте."Наш университет и в целом Самарская область внесли большой вклад в Победу в Великой отечественной войне. Куйбышевский авиационный институт (сегодня – Самарский университет им. Королева) был создан в 1942 году. Перед ним стояла сложнейшая задача – подготовить в краткие сроки кадры – инженеров для предприятий авиационной промышленности. Сотрудники института оказали неоценимую помощь предприятиям оборонно-промышленного комплекса в создании и внедрении новых конструкторских разработок, материалов, технологий и методов организации производства. Мы чтим подвиг наших предшественников и стараемся сохранить память о них для нового поколения. Выставка "Освобождение. Путь к Победе" поможет зрителям понять, какой ценой обеспечивалась освободительная борьба нашего народа", – рассказал Богатырев.О том, что Самара – один из особенных городов для проекта подчеркнула и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спцпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Самара – особенный город для страны в годы Великой Отечественной Войны и для нас – наследников Совинформбюро. Вторая столица, где начиналась история агентства, где работал Юрий Левитан. Поэтому рассказать о подвиге тыла глазами советских фотокорреспондентов именно здесь для нас и большая честь и ответственность", – рассказала Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" – это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ "Лучшие социальные проекты России" и "За верность науке".

https://sn.ria.ru/20240201/osvobozhdenie-1924781026.html

самарская область

самара

белоруссия

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освобождение. путь к победе, общество, самарская область, самара, белоруссия, дмитрий азаров, наталья тюрина, юрий левитан, самарский университет, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро