Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США
NYT: киевские чиновники не верят, что США отправят достаточно оружия ВСУ
© РИА Новости / Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкСамолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь"
Самолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь". Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские чиновники не верят в то, что США отправят ВСУ достаточно оружия для удержания фронта, пишет New York Times.
"Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику", — говорится в статье.
По информации издания, из 61 миллиарда долларов, которые США выделили на помощь Киеву, 48 миллиардов направят непосредственно американским производителям оружия. Большую часть боеприпасов и военной техники передадут в военные склады Соединенных Штатов, опустошенные в результате конфликта на Украине.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Россия подчеркнула, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.