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Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США - РИА Новости, 25.04.2024
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19:10 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/oruzhie-1942346460.html
Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США
Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США - РИА Новости, 25.04.2024
Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США
Украинские чиновники не верят в то, что США отправят ВСУ достаточно оружия для удержания фронта, пишет New York Times. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:10
2024-04-25T19:10
в мире
киев
сша
украина
джо байден
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские чиновники не верят в то, что США отправят ВСУ достаточно оружия для удержания фронта, пишет New York Times."Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику", — говорится в статье.По информации издания, из 61 миллиарда долларов, которые США выделили на помощь Киеву, 48 миллиардов направят непосредственно американским производителям оружия. Большую часть боеприпасов и военной техники передадут в военные склады Соединенных Штатов, опустошенные в результате конфликта на Украине.Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.Россия подчеркнула, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240425/vsu-1942296147.html
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в мире, киев, сша, украина, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России
Сомневаются. Стала известна реакция Киева на новый пакет помощи от США

NYT: киевские чиновники не верят, что США отправят достаточно оружия ВСУ

© РИА Новости / Михаил Палинчак | Перейти в медиабанкСамолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь"
Самолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Самолет Военно-воздушных сил США с первой партией американских бронированных автомобилей в международном аэропорту "Борисполь". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские чиновники не верят в то, что США отправят ВСУ достаточно оружия для удержания фронта, пишет New York Times.
"Украинские чиновники, похоже, скептически относятся к тому, что в ближайшие месяцы будет доставлено достаточное количество оружия быстро и последовательно, чтобы сохранить динамику", — говорится в статье.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Резко и неожиданно. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Очеретино
Вчера, 16:13
По информации издания, из 61 миллиарда долларов, которые США выделили на помощь Киеву, 48 миллиардов направят непосредственно американским производителям оружия. Большую часть боеприпасов и военной техники передадут в военные склады Соединенных Штатов, опустошенные в результате конфликта на Украине.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
Россия подчеркнула, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Кремле прокомментировали секретную поставку США ракет ATACMS
Вчера, 19:02
 
В миреКиевСШАУкраинаДжо БайденСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
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