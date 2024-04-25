https://ria.ru/20240425/oppozitsiya-1942235987.html

Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко

Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко

Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:09

2024-04-25T12:09

2024-04-25T12:09

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки"... призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко