Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко
Лукашенко: оппозиция корректирует силовой сценарий смены власти в Белоруссии
© AP Photo / BelaPanПолицейские водометы, припаркованные в центре Минска, перед акцией оппозиции. 2020 год
© AP Photo / BelaPan
Полицейские водометы, припаркованные в центре Минска, перед акцией оппозиции. 2020 год. Архивное фото
МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки"... призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.