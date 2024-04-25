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Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
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12:09 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/oppozitsiya-1942235987.html
Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко
Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко
Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:09
2024-04-25T12:09
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки"... призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белорусская оппозиция готова для все ради смены власти, заявил Лукашенко

Лукашенко: оппозиция корректирует силовой сценарий смены власти в Белоруссии

© AP Photo / BelaPanПолицейские водометы, припаркованные в центре Минска, перед акцией оппозиции. 2020 год
Полицейские водометы, припаркованные в центре Минска, перед акцией оппозиции. 2020 год - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / BelaPan
Полицейские водометы, припаркованные в центре Минска, перед акцией оппозиции. 2020 год. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Оппозиция Белоруссии корректирует силовой сценарий смены власти в стране и готова на всё, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки"... призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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